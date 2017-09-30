Всех под одну гребенку: почему владелец ФК «Марбелья» задержан испанской полицией

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Москва, 30 сентября. Федеральное агентство новостей разобралось, что не так с арестом бизнесмена Александра Гринберга и почему испанская полиция помогает миру в борьбе с российским спортом.

Испанская газета Marca 26 сентября сообщила о том, что в ходе крупной спецоперации местная Гражданская гвардия задержала российского бизнесмена, владельца футбольного клуба «Марбелья» Александра Гринберга. В его доме прошли обыски. Гражданину России пока не предъявлено никаких четких обвинений, но уже совершенно очевидно: дело станет еще одним витком информационной войны против России накануне Чемпионата мира-2018.

Примечательны кадры, которыми испанское телевидение «обставляет» задержание Гринберга: фразу о том, что «в ходе обысков было изъято оружие», сопровождает видеосъемка страйкбольного оружия. Они, как удалось узнать ФАН, принадлежат не самому бизнесмену, а детям его друзей и были приобретены законно — сохранены все документы о покупке. Однако, ружья правоохранителями изъяты не были. Но на войне ведь все методы хороши, верно?

В рамках информации, попавшей в прессу, Гринберг фигурирует как владелец футбольного клуба «Марбелья». Звучит круто. Мы попробовали разобраться, что этот футбольный клуб представлял на момент его приобретения россиянином. «Марбелья» – это не «Барселона» и даже не какой-нибудь «Алавес». На момент приобретения клуба Гринбергом он выступал в четвертой группе Сегунды B. Турнир является чемпионатом округа, а команда Александра Гринберга на тот момент стабильно занимала последние места, играли в ней любители, получающие 200 евро в месяц.

За время владения клубом команда поднялась рангом выше, но говорить о звездном составе и многомиллионных контрактах в испанской провинции не приходится. За клуб выступают воспитанники клуба и несколько опытных ветеранов. Среди местных любителей футбола Гринберг пользуется популярностью. Достаточно сказать, что после его задержания отреагировал не только официальный сайт клуба, но и жители города. Они организовали флешмоб в поддержку Гринберга: добрая половина города завешана флагами, вымпелами, шарфами и другой атрибутикой.

Сотрудники клуба занялись сбором подписей в поддержку бизнесмена. Сам Гринберг и его представители считают происходящее недоразумением и глупостью, удивляясь, «как в принципе можно было связать его с тем, о чем пишут в прессе». Как рассказал ФАН человек, работающий с Гринбергом, российский бизнес владельца «Марбельи» предельно прозрачный.

«Он сам везде акционер, ничего не скрывал. Поймите, у него же семья, дети. На заработанные деньги он с партнерами основал фонд, который оказывал поддержку детским домам, онкодиспансерам в России. Причем фонд не просто давал деньги, а контролировал их расход – чтобы не разворовали. Больше всего удивило, что его задерживали: гвардия, такой ажиотаж в СМИ. Он живет совершенно открыто, ни от кого не прячется: почти всегда или в офисе, или на стадионе. Достаточно было бы просто его вызвать – он бы и сам пришел, все рассказал», - рассказал человек в окружении бизнесмена.

Характерно то, что российское посольство в Испании не предупредили о задержании гражданина России, сотрудники дипмиссии пытаются самостоятельно выяснять причины ареста. На данный момент четкой информации нет, за исключением той, что почти 12 часов не пускали адвоката, не давали воды. Словом, показали гостеприимство. Неясно только одно — когда приобретался клуб-банкрот с полем, на котором можно было сажать картошку, претензий не было ни к лицу, ни к гражданству, ни к бизнесу.

Однако, столько вариантов покупки недвижимости, сколько есть в Испании, не предлагает ни одна другая страна. Их больше всех в российском Интернете — все они сопровождаются фразами о дружелюбной стране, которая охотно примет вас, ваших родных, друзей. Приезжайте только, вкладывайте деньги. Правда, но весьма половинчатая – на деле, купив там недвижимость или какой-никакой (а экономика в Испании находится в очень непростом положении) бизнес, есть риск со временем превратиться чуть ли не в лидера ОПГ, Коза Ностры или какой-нибудь Якудзы.

Впрочем, для российских граждан это удовольствие куда вероятнее, несмотря на все отчетности, налоговые декларации и проверки. Вернемся к Гринбергу – это уже не первый случай дестабилизации обстановки вокруг российского бизнеса, вкладывающего собственные средства в развитие футбольных клубов в Европе, да и вокруг российского спорта в целом.

В преддверии Чемпионата мира-2018 в России процессы, нагнетающие информационное поле, то и дело возникают по всему миру. Еще не утихли допинговые скандалы, обвинения европейских журналистов в гомофобии на Кубке конфедераций. Как ситуация будет развиваться – загадка, но, полагаю, что если кто-то из числа принимающих решения захочет разобраться, мыльный пузырь лопнет и задержание превратится в короткое недоразумение.

Последуют ли затем извинения, многочисленные инсайды и комментарии испанским СМИ и восстановление доброго имени россиянина? В демократическом государстве именно так должно быть.