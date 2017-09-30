NASA зафиксировало самое мощное в истории сияние Марса

В Избранное

Вашингтон, 30 сентября. Сотрудники NASA зафиксировали на поверхности Марса сияние, яркость которого в 25 раз сильнее, чем ранее зарегистрированные в космическом агентстве США.

Ученые американского аэрокосмического агентства сообщили, что на Красной планете 11 сентября произошла мощная вспышка, спровоцированная солнечной бурей. В это время в космос был выброшен большой объем плазмы. В университете штата Колорадо пояснили, что буря воздействует на атмосферу Марса, происходит сияние. Активность Солнца превратила планету в некую «лампочку».

Орбитальный аппарат NASA передал на Землю фото сияния, зафиксированные путем ультрафиолетового спектрографа. Исследователи отмечают, что мониторинг различных явлений, происходящих на Марсе, необходим для подготовки космонавтов, которые в будущем отправятся на Красную планету с экспедицией.