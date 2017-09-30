Путин отметил мужество жителей Абхазии, поздравляя их с Днем независимости

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Сухуми, 30 сентября. Президент России Владимир Путин в субботу поздравил главу Абхазии Рауля Хаджимбу с Днем независимости страны.

«Уважаемый Рауль Джумкович, примите искренние поздравления по случаю Дня независимости Республики Абхазия. Этот праздник олицетворяет мужество и храбрость народа вашей страны, отстоявшего в нелегкой борьбе свое законное право на свободу и мирную жизнь», — говорится на сайте президента Абхазии.

Напомним, что Абхазия отмечает День независимости 30 сентября. Именно в этот день в 1993 году грузинские войска были вытеснены с территории Абхазии за реку Ингур.