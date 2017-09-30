Минобороны РФ заявило о провале попыток наступления ИГ и «Джебхат ан-Нусры» в Сирии

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Москва, 30 сентября. Попытки наступления террористов «Исламского государства»1 и «Джебхат ан-Нурсы» в Сирии провалились. Боевики потерпели серьезные потери, сообщил официальный представитель министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Конашенков обратил внимание, что на протяжении последней недели боевики запрещенных в России «Джебхат ан-Нусры»1 и «Исламского государства» (арабское название — ДАИШ) пытались перейти в наступление на западе и востоке Сирии. Однако все они завершились провалом.

«Скоординированные по времени и направлениям ударов вылазки боевиков на позиции сирийских войск в провинциях Идлиб и Дейр эз-Зор при поддержке авиации ВКС России были успешно нейтрализованы, а нападавшие боевики уничтожены», — констатировал представитель военного ведомства.

Он добавил, что террористы потерпели серьезные потери.

«Эффективными действиями авиации ВКС боевому потенциалу «Джебхат ан-Нусры» и ИГИЛ1 нанесен значительный урон», — заключил Конашенков.

1 Организация запрещена на территории РФ.