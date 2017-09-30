Грузовой военный самолет разбился в Конго, весь экипаж погиб

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Киншас, 30 сентября. В субботу в аэропорту столицы Конго потерпел крушение самолет, погибли не менее 10 человек.

Агентство Reuters со ссылкой на директора аэропорта сообщает, что разбившийся самолет был военным. Выживших при крушении нет.

Точное число жертв и предполагаемую причину крушения назвало местное радио Okapi. По данным СМИ, в самолете находились не менее 10 человек экипажа, а причиной авиакатастрофы вскоре после взлета могли стать технические неполадки.