Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск
Закрыть
Происшествия
Пять детей и двое взрослых отравились крысиным ядом на Ставрополье
Новости Сирии
США эвакуируют ИГ из Сирии в Афганистан: сенатор Клинцевич рассказал о стратегии американцев
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    США эвакуируют ИГ из Сирии в Афганистан: сенатор Клинцевич рассказал о стратегии американцев

    17:12  30 Сентября 2017
    296

    США эвакуируют ИГ из Сирии в Афганистан: сенатор Клинцевич рассказал о стратегии американцев

    Под нажимом ВКС РФ «Исламское государство»1 (запрещено в РФ) стремительно сдает свои позиции в Сирии. Тем не менее даже после поражения ИГ1 в этой разоренной войной стране угроза международного терроризма не исчезнет, считает сенатор Франц Клинцевич.

    Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне считает, что американцы готовятся перенести активность ИГ в Афганистан.

    «Сейчас я нахожусь в столице Таджикистана Душанбе на конференции, посвященной террористическим угрозам для стран Центральной Азии. Практически все экспертное сообщество поддерживает наши оценки касательно отношений США и запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство». США понимают, что уже не способны удержать ИГ в Сирии после последних успехов, достигнутых Сирийской Арабской Армией (САА) при активной поддержке наших ВКС. Потому они эвакуируют ИГ из Сирии в Афганистан. Они уже начали перебрасывать туда большое количество террористов — в том числе руководителей бандформирований вместе с их приспешниками и семьями. Я подозреваю, что в ближайшее время Афганистан станет главным оплотом ИГ», — заявил сенатор в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

    Операция ВКС РФ в Сирии началась два года назад

    Закрепившись с подачи американцев в Афганистане, международный терроризм может начать наступательные действия в направлении других стран центральноазиатского региона, считает Клинцевич. «По большому счету, это и есть стратегия США. Внешне Штаты будут обозначать, что воюют с ИГ. Они также будут пытаться показать, что ведут какие-то боевые действия против талибов (террористическая организация «Талибан»1 запрещена на территории РФ — прим. ФАН). При этом они будут постепенно распространять вектор террористической угрозы в соседние с Афганистаном страны. Сначала это будет Пакистан, затем бывшие советские республики Средней Азии и, наконец, Китай», — поясняет Франц Клинцевич.

    «При этом то, что ИГ обоснуется в Афганистане, вовсе не означает, что вооруженные люди будут пытаться пересечь его государственную границу, совершать прорывы в другие страны и захватывать там политическую власть. Ситуация в соседних странах будет расшатываться за счет агентуры террористов, которая в итоге должна будет превратиться в так называемую «пятую колонну». Стратегия американцев — даже не столько смена власти в этих республиках, сколько дестабилизация ситуации в них. Это позволит им направить массивный миграционный поток в сторону Российской Федерации», — продолжает Клинцевич.

    Учитывая, что в среднеазиатских республиках действительно есть масса социальных проблем, противостоять стратегии американцев будет достаточно сложно.

    «Сверх того, у США достаточно денег, чтобы финансировать свои планы. Если их не хватит, то они всегда могут напечатать еще. Американский доллар — просто бумага, но пока еще он в ходу. Это значит, что с помощью ИГ волна «оранжевых революций» и других деструктивных процессов под руководством американских спецслужб может быть запущена в Средней Азии», — подводит итог сенатор.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Иван Верихов
    #россия #сша #сирия #афганистан #вкс рф #исламское государство #клинцевич #совфед рф
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017 105674

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29655

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        43632

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        24383

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        9255
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Опубликовано видео ударов ВКС РФ по боевикам «Джебхат ан-Нусры» и ИГ в Сирии

        Опубликовано видео ударов ВКС РФ по боевикам «Джебхат ан-Нусры» и ИГ в Сирии

        16:59   30 Сентября 2017
        161
        ВКС РФ уничтожили в Сирии более 2 тысяч боевиков

        ВКС РФ уничтожили в Сирии более 2 тысяч боевиков

        15:44   30 Сентября 2017
        513
        Кудрин рассказал, сколько могут длиться санкции США против России

        Кудрин рассказал, сколько могут длиться санкции США против России

        14:34   30 Сентября 2017
        3608
        Правительство планирует продлить заморозку накопительных пенсий в России

        Правительство планирует продлить заморозку накопительных пенсий в России

        13:05   30 Сентября 2017
        352