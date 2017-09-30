США эвакуируют ИГ из Сирии в Афганистан: сенатор Клинцевич рассказал о стратегии американцев

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Под нажимом ВКС РФ «Исламское государство»1 (запрещено в РФ) стремительно сдает свои позиции в Сирии. Тем не менее даже после поражения ИГ1 в этой разоренной войной стране угроза международного терроризма не исчезнет, считает сенатор Франц Клинцевич.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне считает, что американцы готовятся перенести активность ИГ в Афганистан.

«Сейчас я нахожусь в столице Таджикистана Душанбе на конференции, посвященной террористическим угрозам для стран Центральной Азии. Практически все экспертное сообщество поддерживает наши оценки касательно отношений США и запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство». США понимают, что уже не способны удержать ИГ в Сирии после последних успехов, достигнутых Сирийской Арабской Армией (САА) при активной поддержке наших ВКС. Потому они эвакуируют ИГ из Сирии в Афганистан. Они уже начали перебрасывать туда большое количество террористов — в том числе руководителей бандформирований вместе с их приспешниками и семьями. Я подозреваю, что в ближайшее время Афганистан станет главным оплотом ИГ», — заявил сенатор в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

Закрепившись с подачи американцев в Афганистане, международный терроризм может начать наступательные действия в направлении других стран центральноазиатского региона, считает Клинцевич. «По большому счету, это и есть стратегия США. Внешне Штаты будут обозначать, что воюют с ИГ. Они также будут пытаться показать, что ведут какие-то боевые действия против талибов (террористическая организация «Талибан»1 запрещена на территории РФ — прим. ФАН). При этом они будут постепенно распространять вектор террористической угрозы в соседние с Афганистаном страны. Сначала это будет Пакистан, затем бывшие советские республики Средней Азии и, наконец, Китай», — поясняет Франц Клинцевич.

«При этом то, что ИГ обоснуется в Афганистане, вовсе не означает, что вооруженные люди будут пытаться пересечь его государственную границу, совершать прорывы в другие страны и захватывать там политическую власть. Ситуация в соседних странах будет расшатываться за счет агентуры террористов, которая в итоге должна будет превратиться в так называемую «пятую колонну». Стратегия американцев — даже не столько смена власти в этих республиках, сколько дестабилизация ситуации в них. Это позволит им направить массивный миграционный поток в сторону Российской Федерации», — продолжает Клинцевич.

Учитывая, что в среднеазиатских республиках действительно есть масса социальных проблем, противостоять стратегии американцев будет достаточно сложно.

«Сверх того, у США достаточно денег, чтобы финансировать свои планы. Если их не хватит, то они всегда могут напечатать еще. Американский доллар — просто бумага, но пока еще он в ходу. Это значит, что с помощью ИГ волна «оранжевых революций» и других деструктивных процессов под руководством американских спецслужб может быть запущена в Средней Азии», — подводит итог сенатор.

1 Организация запрещена на территории РФ.