Apple выяснит причины отделения экрана на новых iPhone 8 Plus

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Токио, 30 сентября. Пользователь iPhone 8 Plus пожаловался, что его новый гаджет развалился на две части почти сразу после покупки.

Японский поклонник Apple разместил в Twitter сообщение, где продемонстрировал неисправность своего аппарата. По словам пользователя Magokoro0511, экран отделился от корпуса смартфона еще до открытия коробки.

Представители американской корпорации Apple пообещали выяснить причину неполадки. Кстати, это не первая жалоба пользователей на долгожданную новинку. Накануне жительница Тайваня заявила, что ее новый аппарат взорвался во время зарядки.