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Спрос на iPhone 8 оказался не выше, чем на предыдущую модель
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    Спрос на iPhone 8 оказался не выше, чем на предыдущую модель

    15:00  30 Сентября 2017
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    Спрос на iPhone 8 оказался не выше, чем на предыдущую модель

    Москва, 30 сентября. Спрос на новый iPhone 8 сопоставим  с уровнем прошлого года, когда в продажу поступила предыдущая модель.

    По словам представителей крупных сетей, отсутствие ажиотажа связано с одновременной презентацией юбилейного iPhone X. Кроме того, необходимо учитывать, что впереди еще выходные, а значит, возможен рост продаж.

    Спрос на iPhone 8 оказался не выше, чем на предыдущую модель

    «Мы не ожидаем снижения спроса на новинки по сравнению с предыдущим поколением iPhone», — пояснили в «Связном».

    Как сообщает ТАСС со ссылкой на источника, за первые сутки ретейлеры продали несколько тысяч смартфонов iPhone 8.

    Автор: Геннадий Плющев
    #россия #iphone 8 #продажи #спрос
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