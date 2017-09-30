Спрос на iPhone 8 оказался не выше, чем на предыдущую модель

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Москва, 30 сентября. Спрос на новый iPhone 8 сопоставим с уровнем прошлого года, когда в продажу поступила предыдущая модель.

По словам представителей крупных сетей, отсутствие ажиотажа связано с одновременной презентацией юбилейного iPhone X. Кроме того, необходимо учитывать, что впереди еще выходные, а значит, возможен рост продаж.

«Мы не ожидаем снижения спроса на новинки по сравнению с предыдущим поколением iPhone», — пояснили в «Связном».

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источника, за первые сутки ретейлеры продали несколько тысяч смартфонов iPhone 8.