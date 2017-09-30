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Владелец магазина в Польше начал обыскивать всех украинцев из-за краж
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    Владелец магазина в Польше начал обыскивать всех украинцев из-за краж

    15:12  30 Сентября 2017
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    Владелец магазина в Польше начал обыскивать всех украинцев из-за краж

    Варшава, 30 сентября. Владелец магазина в Польше начал обыскивать на выходе всех граждан Украины из-за краж, сообщили представители Центра мониторинга расистского и ксенофобского поведения.

    В центр поступили жалобы от посетителей польского магазина, который обыскивает на выходе украинцев.

    «Внимание! Каждый гражданин Украины, пройдя кассу, подвергается проверке», — гласит объявление на стене помещения.

    При этом возмущенные клиенты из Украины добавили, что вместо первых двух букв предпоследнего украинского слова «піддається» ошибочно напечатана буква m.

    Владелец магазина Ежи Битель отметил, что был вынужден повесить это объявление из-за кражи. Он привел пример, как украинец пытался вынести из его заведения два пакета с продуктами, из заметил, что гости из соседней страны воруют намного чаще, чем поляки.

    Владелец магазина в Польше начал обыскивать всех украинцев из-за краж

    Битель также прокомментировал ошибку в объявлении. По его словам, в магазине работают семь украинцев, которых он попросил перевести сообщение на украинский язык. Хозяин не подозревал о неверно написанном слове.

    Автор: Катерина Тимошенская
    #польша #магазин #украинцы #воровство #битель
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