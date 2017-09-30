Российский фильм «Крым» собрал 25 млн рублей в первый день проката

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Москва, 30 сентября. Фильм Алексея Пиманова «Крым» успешно стартовал в российском прокате, собрав 25 млн рублей в первый же день. Такие данные предоставил в субботу портал «Кинобизнес».

«Теперь даже самые осторожные прикидки позволяют рассчитывать как минимум на 160-170 млн рублей в премьерный уикенд. При этом дебютная касса вполне может оказаться еще выше. Нельзя исключать стартовый результат даже за 200-миллионной отметкой», — говорится в сообщении.

Отметим, что в день премьеры фильма портал «Кинопоиск» заявил о хакерской активности с последующей накруткой рейтинга ожидания. В настоящее время фильм имеет 1,9 балла на «Кинопоиске» из 10 возможных.