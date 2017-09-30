Заслуженная артистка России Журавлева скончалась на 80-м году жизни

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Москва, 30 сентября. Заслуженная артистка России актриса «Табакерки» Наталия Журавлева умерла в возрасте 79 лет, сообщили пресс-службе студии.

Актриса умерла на 80-м году жизни. Отмечается, что она до последнего передавала новому поколению актеров премудрости работы на сцене.

О причинах кончины артистки на данный момент не сообщается. О месте и дате прощания с ней также будет сообщено позже.

«Российский театр понес невосполнимую утрату, не стало прекрасного и чуткого педагога, замечательной яркой актрисы», — цитирует РИА Новости представителей «Табакерки».

Двумя днями ранее скончался основатель журнала Playboy Хью Хефнер на 92-м году жизни в окружении близких.