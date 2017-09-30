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Игры Евросоюза: кто спродюсировал «первую в мире интернет-войну» в Каталонии
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    Игры Евросоюза: кто спродюсировал «первую в мире интернет-войну» в Каталонии

    14:57  30 Сентября 2017
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    Игры Евросоюза: Германия спродюсировала «первую в мире интернет-войну» в Каталонии

    Ситуация в Каталонии дала старт первой в мировой истории «интернет-войне». С таким заявлением выступил основатель сайта WikiLeaks Джулан Ассанж. Жители Каталонии активно используют Интернет для организации назначенного на 1 октября референдума о независимости региона. Власти Испании столь же активно закрывают сайты, агитирующие за каталонскую независимость, захватывают здания связи и парализуют телекоммуникационные сети.

    Обо всем этом Ассанж написал в своем микроблоге Twitter. Судя по его другим постам в соцсетях, руководитель WikiLeaks преимущественно поддерживает каталонцев в их борьбе за независимость от Испании. По мнению политолога и экономиста Василия Колташова, это демонстрирует чрезвычайную наивность Ассанжа, когда дело касается европейской повестки.

    «Игры Евросоюза»

    Сам Колташов уверен, что во многом протестные выступления в Каталонии вдохновлены Берлином и Брюсселем — властными центрами ЕС, заинтересованными в подрыве национального суверенитета Испании.

    «Евросоюз заинтересован в том, чтобы отделить Каталонию от Испании. Это ослабит Испанию и снизит потенциальный риск ее выхода из ЕС, так как она потеряет важный для себя промышленный район», — заявил Колташов в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

    Сама Каталония, случись ей присоединиться к ЕС в качестве независимой республики, ничего существенно не выиграет, считает эксперт. Огромное количество каталонских горожан — испанцы. В годы экономического подъема в конце XIX века, в XX веке, в Каталонию переехала масса людей из основной части страны. «Вся эта риторика каталонского правительства, что, вот, мы жили здесь веками, а потом пришли испанцы и стали нас угнетать, имеет мало общего с демографическими данными. Также каталонский рынок всегда развивался только вместе с испанским рынком. Таким образом, эти сепаратистские призывы имеют мало общего и с экономической целесообразностью», — настаивает Колташов.

    «Впрочем, чем бы ни завершился референдум, я уверен, что от только больше озлобит испанцев по отношению ко всем этим «играм Евросоюза». Совершенно неправомерно, как это делают некоторые, сравнивать Каталонию с Донбассом. В Донбассе сепаратистское движение имело истинно народные корни и было направлено на воссоединение с РФ. В Каталонии — оно было спродюсированно европейскими элитами», — подчеркивает Василий Колташов.

    Евросоюз заинтересован в том, чтобы отделить Каталонию от Испании. Это ослабит Испанию и снизит потенциальный риск ее выхода из ЕС.

    Старая игра, новое исполнение

    По мнению эксперта, вся эта шумиха, поднятая Ассанжем и другими по поводу каталонского референдума, является чем-то поверхностным. «Она скрывает под собой глубокие противоречия между европейскими элитами: прежде всего, между немецкими промышленными элитами и истеблишментом национальных государств. Раскол национальных государств есть противоядие от раскола Евросоюза. Есть известное выражение: Шотландия — противоядие от Англии. В европейской политике это правило действовало многие столетия. Точно также: Каталония — противоядие от Испании.

    «Мятежи, протесты, сепаратистские выступления — одно время аристократические, сейчас народные — в Каталонии всегда были выгодны соседним с Испанией государствам. Сейчас они выгодны немецкой элите. Это старая игра, новое исполнение. «Первая мировая война в интернете» — лишь очередное воплощение затяжного испано-каталонского конфликта в новых исторических реалиях», — резюмирует Колташов.

    Автор: Иван Верихов
    #евросоюз #донбасс #ассанж #каталония #германия #испания #референдум #колташов #независимость #интернет-война
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