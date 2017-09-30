Игры Евросоюза: кто спродюсировал «первую в мире интернет-войну» в Каталонии

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Ситуация в Каталонии дала старт первой в мировой истории «интернет-войне». С таким заявлением выступил основатель сайта WikiLeaks Джулан Ассанж. Жители Каталонии активно используют Интернет для организации назначенного на 1 октября референдума о независимости региона. Власти Испании столь же активно закрывают сайты, агитирующие за каталонскую независимость, захватывают здания связи и парализуют телекоммуникационные сети.

Обо всем этом Ассанж написал в своем микроблоге Twitter. Судя по его другим постам в соцсетях, руководитель WikiLeaks преимущественно поддерживает каталонцев в их борьбе за независимость от Испании. По мнению политолога и экономиста Василия Колташова, это демонстрирует чрезвычайную наивность Ассанжа, когда дело касается европейской повестки.

The world's first internet war has begun, in Catalonia, as the people and government use it to organize an independence referendum on Sunday and Spanish intelligence attacks, freezing telecommunications links, occupying telecoms buildings, censors 100s of sites, protocols etc. — Julian Assange ???? (@JulianAssange) September 30, 2017

«Игры Евросоюза»

Сам Колташов уверен, что во многом протестные выступления в Каталонии вдохновлены Берлином и Брюсселем — властными центрами ЕС, заинтересованными в подрыве национального суверенитета Испании.

«Евросоюз заинтересован в том, чтобы отделить Каталонию от Испании. Это ослабит Испанию и снизит потенциальный риск ее выхода из ЕС, так как она потеряет важный для себя промышленный район», — заявил Колташов в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

Сама Каталония, случись ей присоединиться к ЕС в качестве независимой республики, ничего существенно не выиграет, считает эксперт. Огромное количество каталонских горожан — испанцы. В годы экономического подъема в конце XIX века, в XX веке, в Каталонию переехала масса людей из основной части страны. «Вся эта риторика каталонского правительства, что, вот, мы жили здесь веками, а потом пришли испанцы и стали нас угнетать, имеет мало общего с демографическими данными. Также каталонский рынок всегда развивался только вместе с испанским рынком. Таким образом, эти сепаратистские призывы имеют мало общего и с экономической целесообразностью», — настаивает Колташов.

«Впрочем, чем бы ни завершился референдум, я уверен, что от только больше озлобит испанцев по отношению ко всем этим «играм Евросоюза». Совершенно неправомерно, как это делают некоторые, сравнивать Каталонию с Донбассом. В Донбассе сепаратистское движение имело истинно народные корни и было направлено на воссоединение с РФ. В Каталонии — оно было спродюсированно европейскими элитами», — подчеркивает Василий Колташов.

Старая игра, новое исполнение

По мнению эксперта, вся эта шумиха, поднятая Ассанжем и другими по поводу каталонского референдума, является чем-то поверхностным. «Она скрывает под собой глубокие противоречия между европейскими элитами: прежде всего, между немецкими промышленными элитами и истеблишментом национальных государств. Раскол национальных государств есть противоядие от раскола Евросоюза. Есть известное выражение: Шотландия — противоядие от Англии. В европейской политике это правило действовало многие столетия. Точно также: Каталония — противоядие от Испании.