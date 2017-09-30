Число отставок губернаторов зависит от решения Путина — источник

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Москва, 30 сентября. Темпы и масштабы кадровых перестановок в правительствах российских регионов всецело зависят от решения президента РФ Владимира Путина. Об этом в субботу заявил источник, близкий к Кремлю.

По его словам, смена губернаторского состава завершится к 10 октября. Ожидается, что будет выдвинуто минимум 8 новых кандидатур.