Число отставок губернаторов зависит от решения Путина — источник
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Москва, 30 сентября. Темпы и масштабы кадровых перестановок в правительствах российских регионов всецело зависят от решения президента РФ Владимира Путина. Об этом в субботу заявил источник, близкий к Кремлю.
По его словам, смена губернаторского состава завершится к 10 октября. Ожидается, что будет выдвинуто минимум 8 новых кандидатур.
«Это завершится к 10-му числу, по итогам будет предложено от 8 до 11 замен новых кандидатов в губернаторы, с учетом тех, о которых уже объявлено. Количество отставок целиком зависит от решения президента», — рассказал источник РИА Новости.