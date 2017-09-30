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Число отставок губернаторов зависит от решения Путина — источник
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    Число отставок губернаторов зависит от решения Путина — источник

    14:15  30 Сентября 2017
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    Число отставок губернаторов зависит от решения Путина — источник

    Москва, 30 сентября. Темпы и масштабы кадровых перестановок в правительствах российских регионов всецело зависят от решения президента РФ Владимира Путина.  Об этом в субботу заявил источник, близкий к Кремлю.

    По его словам, смена губернаторского состава завершится к 10 октября. Ожидается, что будет выдвинуто минимум 8 новых кандидатур.

    Число отставок губернаторов зависит от решения Путина — источник

    «Это завершится к 10-му числу, по итогам будет предложено от 8 до 11 замен новых кандидатов в губернаторы, с учетом тех, о которых уже объявлено. Количество отставок целиком зависит от решения президента», — рассказал источник РИА Новости.

     

    Автор: Геннадий Плющев
    #путин #прогноз #губернаторы #отставки
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