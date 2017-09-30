Сирия новости 30 сентября 16.30: ВКС РФ обеспечивают зачистку от ИГ трассы Пальмира — Дейр эз-Зор, в Ракке уничтожено 15 террористов ИГ

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Сирия, 30 сентября. САА при поддержке ВКС РФ зачищает от ИГ1 трассу Пальмира — Дейр эз-Зор, в Ракке нейтрализовано 15 радикалов ИГ, за первые сутки штурма Хавиджи уничтожено 200 террористов. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: поддерживают САА в Хомсе и Дейр эз-Зоре.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: при поддержке ВКС РФ отбивают атаки ИГ в Хомсе и ведут зачистку трассы Пальмира – Дейр эз-Зор.

«Исламское государство»: потеряло 15 боевиков в Ракке.

Курды: несут потери в боях с ИГ в Ракке, продвигаются в Дейр эз-Зоре.

Провинция Хомс

Террористы «Исламского государства»1 продолжают предпринимать попытки нападений на позиции сирийской армии вдоль трассы Дейр эз-Зор – Эс-Сухне. По данным военного источника в Twitter (@watanisy) бои между Сирийской арабской армией (САА) и радикальными исламистами наблюдались на участке дороги. Солдаты армии САР при поддержке ВКС РФ успешно отражают атаки со стороны радикалов «Исламского государства».

Напомним, несколько дней назад боевики ИГИЛ1, оставшиеся на территории востока Хомса, начали контратаковать позиции правительственной армии. Военные эксперты считают, что таким образом командование террористической группировки рассчитывает отвлечь внимание САА и ВКС РФ от кампании по освобождению Дейр эз-Зора.

Провинция Дейр эз-Зор

Бойцы Демократических сил Сирии (SDF) продолжают продвижение в северных пригородах Дейр эз-Зора. По данным ANF News, бойцы «демократической армии» ведут бои с террористами ИГ в районе города Сувар. Информационное агентство сообщает, что в результате столкновения бойцы курдского ополчения ликвидировали 10 боевиков «Исламского государства».

К юго-западу от административного центра провинции Дейр эз-Зор террористы «Исламского государства» предприняли попытку контратаки позиций армии САР. Военный источник в Twitter (@MorocanArab) сообщает, что расположения САА на участке трассы Пальмира — Дейр эз-Зор в районе города Аш-Шула подверглись нападению радикалов ИГ. Автор публикации отмечает, что солдаты сирийской армии при поддержке ВКС РФ отразили атаки исламистов и заставили отряды ИГ бежать в пустыню. Сейчас солдаты армии САР проводят зачистку окрестностей Аш-Шулы.

Провинция Ракка

Raqqa 24 сообщает, что террористы «Исламского государства» совершили атаку на позиции Демократических сил Сирии (SDF) в квартале Аль-Нахда города Ракка. Информационное агентство отмечает, что в столкновениях с ИГ отряды курдского ополчения несут потери, однако точных данных о нанесенном SDF уроне пока нет.

Одновременно с этим источник в социальной сети Twitter (@ClaudiaAlMina) пишет, что в ходе боестолкновений между «демократической армией» и ИГИЛ в Ракке бойцам курдских отрядов удалось нейтрализовать 15 радикальных исламистов.

Напомним, курдские военизированные формирования действуют в Ракке в рамках операции «Гнев Евфрата». В настоящее время бои между SDF и ИГИЛ отмечаются в районах Аль-Барид, Ан-Нахда, Хишам-Абдумалик, Хана, Мансур, Щималь-Сиккат. По последним данным, под контролем Демократических сил Сирии (SDF) находится 15 из 24 кварталов города, что составляет 90% от общей площади Ракки.

Ирак

В ходе штурма города Хавиджа в провинции Киркук объединенными силами армии Ирака и бойцов отрядов народного ополчения за последние сутки было ликвидировано 200 террористов «Исламского государства», передает Iraqi News.

На западе города Рамади провинции Анбар силам безопасности Ирака удалось выявить и уничтожить восемь террористов-смертников ИГИЛ, готовивших теракты на территории населенного пункта. Данную информацию разместило на своем сайте Iraqi News.

На северо-востоке провинции Дияла иракские ВВС нанесли ряд ударов по зонам дислокации террористов «Исламского государства». По данным Iraqi News, в ходе боевого вылета было ликвидировано четыре члена террористической группировки.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)