Оппозиция Ракки отказалась от переговоров с США о жизни после освобождения от ИГ
Москва, 30 сентября. Совет сирийской провинции Ракка отказался от приглашения на форум с участием США в Риме из-за разногласий по теме переговоров, заявил замглавы оппозиционного совета Мухаммад Хиджази.
Хиджази считает, что в переговоры необходимо было включить города Талль-Абьяд и Табка:
«Основное расхождение в том, что разговор должен идти о всей провинции Ракка, а американцы настояли на переговорах только о городе, и это то, что отвергли все жители Ракки».
Кроме того, в числе условий для участия в форуме, выдвинутых оппозицией Ракки, назывались возвращение беженцев в свои деревни и освобождение заключенных курдскими отрядами.
Форум об управлении Раккой после освобождения от группировки «Исламское государство»1 прошел в Риме 29 сентября. На мероприятии присутствовали представители США, ЕС и Италии.
Провинцию Ракка представил совет, созданный частично курдскими отрядами «Сирийских демократических сил» (SDF), который при поддержке американцев ведет военные действия против ИГ1.
1 Организация запрещена на территории РФ.