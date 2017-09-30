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Оппозиция Ракки отказалась от переговоров с США о жизни после освобождения от ИГ
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    Оппозиция Ракки отказалась от переговоров с США о жизни после освобождения от ИГ

    14:06  30 Сентября 2017  /обновлено: 14:46  30 Сентября 2017
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    Оппозиция Ракки отказалась от переговоров с США о жизни после освобождения от ИГ
    Москва, 30 сентября. Совет сирийской провинции Ракка отказался от приглашения на форум с участием США в Риме из-за разногласий по теме переговоров, заявил замглавы оппозиционного совета Мухаммад Хиджази.

    Хиджази считает, что в переговоры необходимо было включить города Талль-Абьяд и Табка:

    «Основное расхождение в том, что разговор должен идти о всей провинции Ракка, а американцы настояли на переговорах только о городе, и это то, что отвергли все жители Ракки».

    Кроме того, в числе условий для участия в форуме, выдвинутых оппозицией Ракки, назывались возвращение беженцев в свои деревни и освобождение заключенных курдскими отрядами.

    Форум об управлении Раккой после освобождения от группировки «Исламское государство»1 прошел в Риме 29 сентября. На мероприятии присутствовали представители США, ЕС и Италии.

    Провинцию Ракка представил совет, созданный частично курдскими отрядами «Сирийских демократических сил» (SDF), который при поддержке американцев ведет военные действия против ИГ1.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Юлия Кошкина
    #сша #сирия
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