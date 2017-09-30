Кудрин рассказал, сколько могут длиться санкции США против России

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Москва, 30 сентября. Санкции США против России могут продлиться десятилетия, заявил председатель совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин во время Ярмарки финансовых и биржевых услуг FinFair.

Кудрин обратил внимание, что для России очень неприятно стоять в одном санкционном списке, составленном Вашингтоном, с Ираном и Северной Кореей. По мнению главы Центра стратегических разработок, такое стечение обстоятельств несет «новые имиджевые риски для России».

«И в общем в этом смысле закон несет США серьезно настроены на долгое сохранение санкций, — добавил эксперт. — Это могут быть десятилетия».

Ранее Кудрин обратился к президенту России Владимиру Путину с предложением увеличить расходы на «цифровую революцию» до 30% ВВП в год. Он также передал российскому лидеру пакет документов, в котором предлагается создать центр трансформации государственных компаний, реформировать РАН, а также утвердить две новые государственные программы.