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Кудрин рассказал, сколько могут длиться санкции США против России
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    Кудрин рассказал, сколько могут длиться санкции США против России

    14:34  30 Сентября 2017
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    Кудрин рассказал, сколько могут длиться санкции США против России

    Москва, 30 сентября. Санкции США против России могут продлиться десятилетия, заявил председатель совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин во время Ярмарки финансовых и биржевых услуг FinFair.

    Кудрин обратил внимание, что для России очень неприятно стоять в одном санкционном списке, составленном Вашингтоном, с Ираном и Северной Кореей. По мнению главы Центра стратегических разработок, такое стечение обстоятельств несет «новые имиджевые риски для России».

    «И в общем в этом смысле закон несет США серьезно настроены на долгое сохранение санкций, — добавил эксперт. — Это могут быть десятилетия».

    Кудрин рассказал, сколько могут длиться санкции США против России

    Ранее Кудрин обратился к президенту России Владимиру Путину с предложением увеличить расходы на «цифровую революцию» до 30% ВВП в год. Он также передал российскому лидеру пакет документов, в котором предлагается создать центр трансформации государственных компаний, реформировать РАН, а также утвердить две новые государственные программы.

    Автор: Катерина Тимошенская
    #санкции #сша #кудрин
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