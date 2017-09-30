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Военно-транспортный самолет разбился в Конго, погибли 10 человек
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    Военно-транспортный самолет разбился в Конго, погибли 10 человек

    14:15  30 Сентября 2017
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    Военно-транспортный самолет разбился в Конго, погибли 10 человек

    Киншаса, 30 сентября. Военно-транспортный самолет упал в субботу в одном из районов столицы Конго. Погибли все 10 человек, которые находились на борту.

    Инцидент произошел в одном из районов Киншасы в субботу утром, сообщает РИА Новости. По словам представителя международного аэропорта города, никто из находившихся на земле в районе крушения не погиб. Появилась информация, что воздушное судно разбилось через несколько минут после взлета из международного аэропорта Киншасы.

    По предварительным данным, причиной аварии стала техническая неполадка. Еще одна версия крушения — перегруженность воздушного судна. 

    Автор: Алексей Громов
    #самолет #крушение #конго
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