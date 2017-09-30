Вице-премьер Крыма назвал иск Украины из-за Крымского моста «гиблым мероприятием»

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Симферополь, 30 сентября. Вице-премьер Крыма Дмитрий Полонский прокомментировал поручение президента Украины подготовить иск к России по поводу строительства Крымского моста.

Крымский чиновник сказал, что подготовка судебного документа будет иметь явный претензионный характер и решение по нему предсказуемо, передает РИА Новости.

«Перспективы этого гиблого для них мероприятия оценивать не будут, знаю только, что подготовка и возможное рассмотрение этого документа будут иметь явный претензионный характер и решение даже на сегодняшний момент мы можем предугадать», — заявил вице-премьер правительства Крыма.

Полонский добавил, что несмотря на какие бы то ни было действия Украины, мост через Керченский пролив будет построен, чтобы связать полуостров Крым с материковой частью России.

Напомним, поводом для иска Украина назвала то, что мост якобы наносит ущерб экологической обстановке в регионе.

Ранее решение украинского президента раскритиковал вице-спикер парламента Крыма Ремзи Ильясов.