Россия может отказаться от «коврового покрытия» сетями 5G
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Москва, 30 сентября. Специалисты предлагают отказаться от использования в России «коврового покрытия» зоной связи 5G.
По мнению экспертов, инвестиции при максимальном распространении инфраструктуры сети 5G могут не окупиться в России. В связи с этим даже города-миллионники в стране рискуют не получить полное покрытие более современной сети. Предполагается, что более рационально будет обстроить для такого покрытия промышленные зоны.
«Затраты на сооружение 5G станут выше, нежели на сети прошлых поколений, — объясняют специалисты. — Технология отличается необходимостью использования базовых станций на меньшем удалении друг от друга».