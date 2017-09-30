Россия может отказаться от «коврового покрытия» сетями 5G

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Москва, 30 сентября. Специалисты предлагают отказаться от использования в России «коврового покрытия» зоной связи 5G.

По мнению экспертов, инвестиции при максимальном распространении инфраструктуры сети 5G могут не окупиться в России. В связи с этим даже города-миллионники в стране рискуют не получить полное покрытие более современной сети. Предполагается, что более рационально будет обстроить для такого покрытия промышленные зоны.