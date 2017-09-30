Кобзон возглавил детскую музыкальную академию в ДНР

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Донецк, 30 сентября. Народный артист СССР Иосиф Кобзон стал почетным руководителем проекта «Детская музыкальная академия» в Донецкой народной республике, сообщил исполняющий обязанности министра культуры ДНР Михаил Желтяков.

В ДНР представили новый проект. Кобзон стал почетным руководителем детской музыкальной академии. Желтяков поблагодарил его за поддержку.

«Мы понимаем, какое великое значение имеет музыкальное образование для всей республики, — заметил министр ДНР. — Потому что благодаря музыкальной академии мы имеем великолепные оркестры, коллективы, певцов, вокалистов».

Кобзон признался, что получил истинное наслаждение на концерте на творческом вечере.