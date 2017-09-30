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Новороссия
Кобзон возглавил детскую музыкальную академию в ДНР
Новороссия
Кобзон возглавил детскую музыкальную академию в ДНР
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    Кобзон возглавил детскую музыкальную академию в ДНР

    13:19  30 Сентября 2017
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    Кобзон возглавил детскую музыкальную академию в ДНР

    Донецк, 30 сентября. Народный артист СССР Иосиф Кобзон стал почетным руководителем проекта «Детская музыкальная академия» в Донецкой народной республике, сообщил исполняющий обязанности министра культуры ДНР Михаил Желтяков.

    В ДНР представили новый проект. Кобзон стал почетным руководителем детской музыкальной академии. Желтяков поблагодарил его за поддержку.

    «Мы понимаем, какое великое значение имеет музыкальное образование для всей республики, — заметил министр ДНР. — Потому что благодаря музыкальной академии мы имеем великолепные оркестры, коллективы, певцов, вокалистов».

    Кобзон возглавил детскую музыкальную академию в ДНР

    Кобзон признался, что получил истинное наслаждение на концерте на творческом вечере.

    «Смотрю на детей и думаю: какая война их сможет победить? Никакая,  — заметил певец.  — Взрывы заканчиваются, и они сразу бегут к инструментам. Эта встреча не парадная, не протокольная, а очень полезная».

    Автор: Катерина Тимошенская
    #днр #кобзон #академия
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