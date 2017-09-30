Пресс-служба главы Омской области не подтвердила слухи о его отставке

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Москва, 30 сентября. Пресс-служба губернатора Омской области Виктора Назарова отказалась комментировать слухи об отставке руководства.

Пресс-секретарь главы региона Юлия Соколенко сообщила ТАСС, что Виктор Назаров работает в обычном режиме. Так, сегодня губернатор выступал в прямом эфире на местном телеканале, участвовал в благотворительной акции.

Напомним, ранее сегодня в СМИ прошла информация об отставке главы региона со ссылкой на источник в администрации президента. Также были названы имена еще нескольких руководителей регионов, которые лишатся должности до 10 октября.