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Политика
Пресс-служба главы Омской области не подтвердила слухи о его отставке
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    Пресс-служба главы Омской области не подтвердила слухи о его отставке

    13:00  30 Сентября 2017
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    Пресс-служба главы Омской области не подтвердила слухи о его отставке
    Москва, 30 сентября. Пресс-служба губернатора Омской области Виктора Назарова отказалась комментировать слухи об отставке руководства.

    Пресс-секретарь главы региона Юлия Соколенко сообщила ТАСС, что Виктор Назаров работает в обычном режиме. Так, сегодня губернатор выступал в прямом эфире на местном телеканале, участвовал в благотворительной акции.

    Напомним, ранее сегодня в СМИ прошла информация об отставке главы региона со ссылкой на источник в администрации президента. Также были названы имена еще нескольких руководителей регионов, которые лишатся должности до 10 октября.

    Автор: Юлия Кошкина
    #отставка #назаров #омск #губернаторы
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