Правительство планирует продлить заморозку накопительных пенсий в России

В Избранное

Москва, 30 сентября. В Государственную думу внесен на рассмотрение законопроект о продлении заморозки накопительных пенсий до 2020 года, сообщили в пресс-службе кабмина.

Правительство внесло проект закона, который предусматривает продление заморозки накопительных пенсий до 2020 года включительно.

«Законопроектом устанавливается обязанность в 2020 году учитывать взносы на обязательное пенсионное страхование в полном размере на финансирование страховой пенсии», — отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

По подсчетам правительства, это позволит сэкономить 551,3 миллиарда рублей.

В Госдуму накануне был внесен на рассмотрение законопроект об индексации страховых пенсий и фиксированных выплат к ним в 2018 году на 3,7%.