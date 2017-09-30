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Правительство планирует продлить заморозку накопительных пенсий в России
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    Правительство планирует продлить заморозку накопительных пенсий в России

    13:05  30 Сентября 2017
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    Правительство планирует продлить заморозку накопительных пенсий в России

    Москва, 30 сентября. В Государственную думу внесен на рассмотрение законопроект о продлении заморозки накопительных пенсий до 2020 года, сообщили в пресс-службе кабмина.

    Правительство внесло проект закона, который предусматривает продление заморозки накопительных пенсий до 2020 года включительно.

    «Законопроектом устанавливается обязанность в 2020 году учитывать взносы на обязательное пенсионное страхование в полном размере на финансирование страховой пенсии», — отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

    По подсчетам правительства, это позволит сэкономить 551,3 миллиарда рублей.

    Правительство планирует продлить заморозку накопительных пенсий в России

    В Госдуму накануне был внесен на рассмотрение законопроект об индексации страховых пенсий и фиксированных выплат к ним в 2018 году на 3,7%.

    Автор: Катерина Тимошенская
    #госдума #пенсия #заморозка #накопительные
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