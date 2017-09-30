Сирия: с помощью ВКС РФ Россия добилась значительных побед во внешней политике — эксперт

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За два года военной операции России в Сирии, с помощью ВКС РФ удалось добиться множества военных побед в борьбе с ИГ1 (запрещено в РФ) и другими террористическими группировками. Старший преподаватель Школы востоковедения ВШЭ Андрей Чупрыгин в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей (ФАН) рассказал, что этим победы России в Сирии не ограничились:

«Россия добилась военной операцией в Сирии всего, чего хотела. Россия вошла на Ближний Восток достаточно громко и однозначно. Мы вернулись на эту территорию восстановить определенный уровень влияния, что важно не только с точки зрения Ближнего Востока, но и всего остального политического мира, в частности, в Европе и в Юго-Восточной Азии».

Эксперт обратил внимание на тот факт, что Россия смогла сохранить единственный на сегодняшний день светский режим на территории Ближнего Востока:

«Многие в публикациях, аналитике и рассуждениях часто забывают о том, что режим Дамаска, то есть семейное правление клана Асадов, обеспечило бесперебойное существование единственного светского государства на Ближнем Востоке, в котором, в частности, абсолютно не преследовались христиане. Это тоже один из важных факторов того, почему Россия вмешалась в этот конфликт».

Другое важное политическое достижение, по мнению нашего собеседника, в том, что в результате успешной военной компании России в Сирии произошло налаживание отношений с Саудовской Аравией:

«Нынешнее прагматичное поколение Дома Сауда в результате той операции, которую проводят ВКС РФ на территории Сирии, начало пересматривать свое отношение к России. И как к партнеру экономическому, и как к партнеру политическому в плане обеспечения безопасности в регионе, и как партнеру военному, потому что нынешний ожидаемый визит короля Салмана в Москву предполагает, скорее всего, обсуждение не только экономических вопросов, но и вопросы военно-технического сотрудничества».

Наш собеседник предположил, что одной из задач правящей династии Саудовской Аравии также будет изучение вопроса возможной медиации России между Саудовской Аравией и Ираном:

«Потому что их противостояние зашло уже на такой уровень, что пора с этим что-то делать. Это уже мешает жить и самой Саудовской Аравии, и соседним государствам».

Эксперт назвал в числе положительных результатов военной операции России в Сирии и повышение престижа российского вооружения во всем мире:

«Я уже не говорю о том, что мы показали в Сирии действенность нашего оружия, и его продажи сейчас начинают расти. Но я считаю, что это не самое большое достижение, которого мы добились в результате сирийской операции. В основном, это экономические и политические преимущества».

Эксперт рассказал, что, судя по тому, что мы читаем и видим из открытых источников, поставленные задачи Воздушно-космическими силами в Сирии выполняются:

«ВКС РФ используются против подразделений, вооруженных формирований, которые ведут боевые действия в конвенциональном варианте. Это фронтовое применение авиации, и, судя по всему, достаточно удачное. Уже хорошо, что личный состав и командование ВКС РФ приобрели достаточно серьезный опыт боевого применения авиации в современных условиях».

1 Организация запрещена на территории РФ.