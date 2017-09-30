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Сирия: с помощью ВКС РФ Россия добилась значительных побед во внешней политике — эксперт
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    Сирия: с помощью ВКС РФ Россия добилась значительных побед во внешней политике — эксперт

    13:43  30 Сентября 2017
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    Сирия: как с помощью ВКС РФ Россия добилась значительных побед во внешней политике — эксперт

    За два года военной операции России в Сирии, с помощью ВКС РФ удалось добиться множества военных побед в борьбе с ИГ1 (запрещено в РФ) и другими террористическими группировками. Старший преподаватель Школы востоковедения ВШЭ Андрей Чупрыгин в беседе с корреспондентом  Федерального агентства новостей (ФАН) рассказал, что этим победы России в Сирии не ограничились:

    «Россия добилась военной операцией в Сирии всего, чего хотела. Россия вошла на Ближний Восток достаточно громко и однозначно. Мы вернулись на эту территорию восстановить определенный уровень влияния, что важно не только с точки зрения Ближнего Востока, но и всего остального политического мира, в частности, в Европе и в Юго-Восточной Азии».

    Сирия: как с помощью ВКС РФ Россия добилась значительных побед во внешней политике — эксперт

    Эксперт обратил внимание на тот факт, что Россия смогла сохранить единственный на сегодняшний день светский режим на территории Ближнего Востока:

    «Многие в публикациях, аналитике и рассуждениях часто забывают о том, что режим Дамаска, то есть семейное правление клана Асадов, обеспечило бесперебойное существование единственного светского государства на Ближнем Востоке, в котором, в частности, абсолютно не преследовались христиане. Это тоже один из важных факторов того, почему Россия вмешалась в этот конфликт».

    Другое важное политическое достижение, по мнению нашего собеседника, в том, что в результате успешной военной компании России в Сирии произошло налаживание отношений с Саудовской Аравией:

    «Нынешнее прагматичное поколение Дома Сауда в результате той операции, которую проводят ВКС РФ на территории Сирии, начало пересматривать свое отношение к России. И как к партнеру экономическому, и как к партнеру политическому в плане обеспечения безопасности в регионе, и как партнеру военному, потому что нынешний ожидаемый визит короля Салмана в Москву предполагает, скорее всего, обсуждение не только экономических вопросов, но и вопросы военно-технического сотрудничества».

    Сирия: как с помощью ВКС РФ Россия добилась значительных побед во внешней политике — эксперт

    Наш собеседник предположил, что одной из задач правящей династии Саудовской Аравии также будет изучение вопроса возможной медиации России между Саудовской Аравией и Ираном:

    «Потому что их противостояние зашло уже на такой уровень, что пора с этим что-то делать. Это уже мешает жить и самой Саудовской Аравии, и соседним государствам».

    Эксперт назвал в числе положительных результатов военной операции России в Сирии и повышение престижа российского вооружения во всем мире:

    «Я уже не говорю о том, что мы показали в Сирии действенность нашего оружия, и его продажи сейчас начинают расти. Но я считаю, что это не самое большое достижение, которого мы добились в результате сирийской операции. В основном, это экономические и политические преимущества».

    Сирия: как с помощью ВКС РФ Россия добилась значительных побед во внешней политике — эксперт

    Эксперт рассказал, что, судя по тому, что мы читаем и видим из открытых источников, поставленные задачи Воздушно-космическими силами в Сирии выполняются:

    «ВКС РФ используются против подразделений, вооруженных формирований, которые ведут боевые действия в конвенциональном варианте. Это фронтовое применение авиации, и, судя по всему, достаточно удачное. Уже хорошо, что личный состав и командование ВКС РФ приобрели достаточно серьезный опыт боевого применения авиации в современных условиях».

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Никита Расторгуев
    #россия #сирия #иг #турция #дамаск #вкс рф #игил #саудовская аравия #иран #джебхат ан-нусра #военная операция россии в сирии
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