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Глава Минфина Украины призвал Киев бороться с зависимостью от МВФ
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    Глава Минфина Украины призвал Киев бороться с зависимостью от МВФ

    13:09  30 Сентября 2017
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    Глава Минфина Украины призвал Киев бороться с зависимостью от МВФ

    Киев, 30 сентября. Министр финансов Украины  Александр Данилюк заявил, что в будущем Киев должен перестать рассчитывать на поддержку Международного валютного фонда. Это слабая позиция, зачем тогда стране правительство, заметил глава Минфина.

    При этом, по мнению Данилюка, власти должны продолжать реформы по стабилизации экономики Украины. «В будущем мы не должны рассчитывать на МВФ. Это слабая позиция»,  — отметил он в интервью местному еженедельному изданию «Зеркало недели».

    Кроме того, он не стал отрицать, что сейчас МВФ играет очень большую роль в жизни Украины, помогает ей выйти из кризиса, однако рассчитывать только на помощь фонда, нельзя, это неправильно.

    «Зачем тогда стране правительство?»  — заметил Данилюк.


     

    Автор: Алексей Громов
    #украина #минфин #мвф
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