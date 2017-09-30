Пушков: Тиллерсон скоро убедится в бесполезности санкций
Москва, 30 сентября. Член Совета Федераций РФ Алексей Пушков в своем Twitter высказался на тему назначения куратора антироссийских санкций.
Рекс Тиллерсон, назначенный курировать американские санкции против России, скоро убедится в их бесполезности, как и американский посол в России Джон Теффт в случае с Украиной, высказался глава временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
Теффт уже признал, что санкции против России не изменили ситуацию на Украине. Скоро в этом убедится куратор Тиллерсон, если уже не убедился.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) September 30, 2017
Ранее сегодня стало известно, что госсекретарь Рекс Тиллерсон назначен куратором санкций США против России, Ирана и КНДР. Также в его обязанности будет входить принятие решений об отказе в выдаче виз россиянам.