Пушков: Тиллерсон скоро убедится в бесполезности санкций

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Москва, 30 сентября. Член Совета Федераций РФ Алексей Пушков в своем Twitter высказался на тему назначения куратора антироссийских санкций.

Рекс Тиллерсон, назначенный курировать американские санкции против России, скоро убедится в их бесполезности, как и американский посол в России Джон Теффт в случае с Украиной, высказался глава временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

Теффт уже признал, что санкции против России не изменили ситуацию на Украине. Скоро в этом убедится куратор Тиллерсон, если уже не убедился. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) September 30, 2017

Ранее сегодня стало известно, что госсекретарь Рекс Тиллерсон назначен куратором санкций США против России, Ирана и КНДР. Также в его обязанности будет входить принятие решений об отказе в выдаче виз россиянам.