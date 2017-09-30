Административный вопрос: эксперты объяснили, почему Роскомнадзор вынес CNN предупреждение

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Нарушения российского законодательства со стороны телеканала CNN Intrenational устранены, сообщает глава Роскомнадзора (РКН) Александр Жаров. Как оказалось, претензии наблюдательного ведомства к англоязычному телеканалу носили чисто технический характер.

Напомним, что накануне CNN International получил административное предупреждение от Роскомнадзора за указание в своих материалах неверной информации. Представители телеканала вызваны в наблюдательный орган для прояснения вопроса. CNN International — международный телеканал, входящий в медиахолдинг Time Warner. Американское CNN входит в этот же конгломерат компаний.

Следует отметить, что до сих пор отечественные госорганы подчеркнуто корректно относились к деятельности CNN в России. Несмотря на то, что дипломатические отношения между США и РФ сейчас находятся на чрезвычайно низком уровне, международное крыло американского телеканала продолжает вещание в России. Несколько лет назад CNN International получила универсальную лицензию и успешно работает на территории нашей страны, даже несмотря на то, что тесно афилированные с телеканалом властные круги в США продолжают «санкционную войну» против России.

В вызове сотрудников CNN в Роскомнадзор не следует усматривать каких-либо политических мотивов. Как пояснил недавно Александр Жаров, встреча представителей его ведомства и CNN была назначена после того, как плановая проверка деятельности СМИ выявила ряд систематических нарушений российского законодательства. Жаров пояснил, что журналисты телеканала отметились тем, что несколько раз неправильно указали неправильных выходные данные в своих материалах, что противоречит российскому законодательству. Он сам признал эти нарушения достаточно «банальными» и отметил, что, если руководство CNN их исправит, никакого существенного взыскания не последует.

«Компания CNN получила административное предупреждение за достаточно банальное нарушение: неправильные выходные данные, которые они по закону должны сообщать в эфире», — заявил Жаров.

Действительно, считает американист Владимир Брутер, методика работы американских средств массовой информации — таких, как телеканал CNN International — сильно отличается от тех рамок, в которых действуют российские СМИ. Нет ничего удивительного, что из-за незнания российского медиарынка англоязычный телеканал мог допустить ряд оплошностей.

«Работа российских средств массовой информации очень сильно отличается от работы западных СМИ. Частично это вызвано политической конъюнктурой. Так, западные СМИ не приводят российскую точку зрения в полном объеме, а если и приводят, то с немедленным разгромным комментарием. Но есть и практические моменты. К примеру, западные СМИ никогда не ставят заявления российских должностных лиц в заголовки, российские — ставят. Это, вполне возможно, и привело к проблеме неправильного указания выходных данных. Тем не менее все российские СМИ должны действовать в рамках российского законодательства — а CNN International является в том числе и российским СМИ, коль скоро она вещает на территории нашей страны», — заявил Брутер в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

Во многом история с вызовом представителей CNN в Роскомнадзор попала в фокус общественного внимания из-за напрашивающейся аналогии с событиями, происходящими сейчас в США, считает глава Центра политической информации Алексей Мухин.

«Я уверен, что у Роскомнадзора были все основания для предупреждения CNN и без оглядки на политическую ситуацию. Это ведомство действует в рамках закона и до сих пор ни в чем предосудительном отмечено не было. В то же время в США американские власти недавно достаточно цинично нарушили свои собственные законы. Я имею в виду действия американских властей в отношении RT (Russia Today). Они потребовали от телеканала RT принять на себя статус иностранного агента. И это при том, что СМИ не подпадают под американский закон об иностранных агентах. RT поставлена в ситуацию, когда оно нарушит закон и если подчинится, и если не подчинится незаконному требованию», — приводит свою точку зрения Мухин.

В любом случае, о близящемся закрытии CNN International в России говорить не следует. Проверка телеканала на соответствие его действий российскому законодательству — штатная вещь. Согласно закону, деятельность СМИ в РФ прекращается только после двух предупреждений со стороны РКН — и делается это не иначе, как через суд. Пока же CNN был просто дан шанс поработать над своими ошибками.