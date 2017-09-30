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Луганск подготовил памятку для выезжающих на Украину жителей ЛНР
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    Луганск подготовил памятку для выезжающих на Украину жителей ЛНР

    13:04  30 Сентября 2017
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    Луганск подготовил памятку для выезжающих на Украину жителей ЛНР

    Луганск, 30 сентября. МГБ ЛНР подготовило памятку для жителей республики, выезжающих на подконтрольную украинским силовикам территорию, сообщили в ведомстве. 

    Выезжающие на территорию Украины жители Донбасса становятся потенциальным объектом для незаконных действий со стороны Нацполиции, спецслужб и неонацистских формирований, говорится в тексте памятки МГБ ЛНР. Согласно документу, необходимо при себе иметь удостоверение личности, сообщить родственникам о выезде из ЛНР, не сохранять на мобильных устройствах данные о республике. 

    «Исключите наличие при себе паспорта гражданина Луганской народной республики, а также иных документов, выданных республиканскими органами власти», — порекомендовали в ведомстве госбезопасности.

    В МГБ ЛНР также отметили, что не следует вступать в контакт с незнакомыми людьми во избежание общения с агентами Службы безопасности Украины и высказывания оценок об Украине и политических взглядов, пишет РИА Новости.

    Автор: Ирина Селезнева
    #украина #луганск #мгб лнр
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