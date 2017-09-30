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Минобороны РФ опровергло заявления главы Генштаба ВСУ об учениях «Запад-2017»
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    Минобороны РФ опровергло заявления главы Генштаба ВСУ об учениях «Запад-2017»

    12:39  30 Сентября 2017
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    Минобороны РФ опровергло заявления главы Генштаба ВСУ об учениях «Запад-2017»

    Москва, 30 сентября. В российском оборонном ведомстве опровергли заявление главы Генштаба Украины Виктора Муженко в том, что РФ не вывела свои войска с территории Белоруссии после стратегических учений «Запад-2017».

    Британское информационное агентство Reuters сообщало со ссылкой на главу Генштаба ВСУ Виктора Муженко о том, что Россия не вывела свои войска из Белоруссии после совместных стратегических маневров «Запад-2017». В Минобороны РФ опровергли данную информацию, отметив, что все военнослужащие вернулись в места постоянной дислокации.

    Москва на уровне различных ведомств неоднократно заявляла о прозрачности российско-белорусских учений. Напомним, что совместные белорусско-российские учения состоялись с 14 по 20 сентября на девяти полигонах, на маневры были приглашены международные наблюдатели. По данным оборонных ведомств двух государств, в учениях приняли участие порядка 12,7 тысяч военнослужащих. 

    Минобороны РФ опровергло заявления главы Генштаба ВСУ об учениях «Запад-2017»

    Автор: Ирина Селезнева
    #россия #минобороны #украина #запад-2017
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