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Бузову накажут за езду на кровати по центру Москвы
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    Бузову накажут за езду на кровати по центру Москвы

    14:17  30 Сентября 2017
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    Бузову накажут за езду на кровати по центру Москвы

    Москва, 30 сентбря. Телеведущая и новоявленная певица Ольга Бузова ответит за езду на кровати по центру Москвы. 

    Катания на кровати в одной сорочке Бузова устроила на съемках клипа. Однако в ГИБДД, как сообщает Telegram-канал Mash, идею вывезти кровать на проезжую часть, не оценили. Теперь всех участников съемки ждет разбирательство по факту нарушения КоАП РФ о перевозках людей вне кабины авто.

    Кроме того, источник Mash уточнил, что кровать Бузовой была прицеплена к иномарке Ford, а вовсе не к белоснежному Mercedes Gelenvagen, как это представили в ролике.

    Автор: Алексей Громов
    #бузова #кровать #катания
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