Бузову накажут за езду на кровати по центру Москвы

В Избранное

Москва, 30 сентбря. Телеведущая и новоявленная певица Ольга Бузова ответит за езду на кровати по центру Москвы.

Катания на кровати в одной сорочке Бузова устроила на съемках клипа. Однако в ГИБДД, как сообщает Telegram-канал Mash, идею вывезти кровать на проезжую часть, не оценили. Теперь всех участников съемки ждет разбирательство по факту нарушения КоАП РФ о перевозках людей вне кабины авто.

Кроме того, источник Mash уточнил, что кровать Бузовой была прицеплена к иномарке Ford, а вовсе не к белоснежному Mercedes Gelenvagen, как это представили в ролике.