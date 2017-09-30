Четыре турецких силовика погибли при столкновениях с РПК

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Анкара, 30 сентября. Два турецких военнослужащих и два сотрудника службы безопасности погибли в провинции Агры на востоке Турции при столкновении с членами Рабочей партии Курдистана, сообщает Anadolu, ссылаясь на губернатора провинции Сулеймана Эльбаны.

В турецкой провинции Агры произошло столкновение силовиков и членов запрещенной в Турции партии РПК, в результате операции погибли четыре человека, восемь получили ранения. Операция против курдов была инициирована после того, как РПК напала на беженцев из Афганистана.

В инциденте было убито три человека и ранены семеро. В июле 2015 года турецкие власти возобновили борьбу против РПК после нападения курдов на силовиков. По данным оборонного ведомства Турции, было ликвидировано свыше 10 тысяч членов Рабочей партии Курдистана, погибло около 900 турецких военнослужащих.