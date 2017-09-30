Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск
Закрыть
Новороссия
Кобзон возглавил детскую музыкальную академию в ДНР
Весь мир
Четыре турецких силовика погибли при столкновениях с РПК
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Четыре турецких силовика погибли при столкновениях с РПК

    12:22  30 Сентября 2017
    59

    Четыре турецких силовика погибли при столкновениях с РПК

    Анкара, 30 сентября. Два турецких военнослужащих и два сотрудника службы безопасности погибли в провинции Агры на востоке Турции при столкновении с членами Рабочей партии Курдистана, сообщает Anadolu, ссылаясь на губернатора провинции Сулеймана Эльбаны.

    В турецкой провинции Агры произошло столкновение силовиков и членов запрещенной в Турции партии РПК, в результате операции погибли четыре человека, восемь получили ранения. Операция против курдов была инициирована после того, как РПК напала на беженцев из Афганистана.

    В инциденте было убито три человека и ранены семеро. В июле 2015 года турецкие власти возобновили борьбу против РПК после нападения курдов на силовиков. По данным оборонного ведомства Турции, было ликвидировано свыше 10 тысяч членов Рабочей партии Курдистана, погибло около 900 турецких военнослужащих. 

    Автор: Ирина Селезнева
    #турция #курды #рпк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017 105547

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29642

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        43579

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        24301

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        9229
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Правительство планирует продлить заморозку накопительных пенсий в России

        Правительство планирует продлить заморозку накопительных пенсий в России

        13:05   30 Сентября 2017
        42
        Минобороны РФ опровергло заявления главы Генштаба ВСУ об учениях «Запад-2017»

        Минобороны РФ опровергло заявления главы Генштаба ВСУ об учениях «Запад-2017»

        12:39   30 Сентября 2017
        52
        Ассанж объявил о начале первой мировой интернет-войны в Каталонии

        Ассанж объявил о начале первой мировой интернет-войны в Каталонии

        11:21   30 Сентября 2017
        189
        Сирия после двух лет операции России в Сирии: 10 главных событий сирийского конфликта

        Сирия после двух лет операции России в Сирии: 10 главных событий сирийского конфликта

        8:00   30 Сентября 2017
        660