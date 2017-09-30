Число желающих стать космонавтами россиян выросло на 20%

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Москва, 30 сентября. Число желающих стать космонавтами среди россиян возросло на 20% за последние пять лет, сообщили представители центра подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина.

В этом году заявки в отряд космонавтов подали 400 человек в России. По данным центра, это на 20% больше, чем количество заявок, поданных в 2012 году.

«На 20% мы уже превысили число заявок предыдущего набора», — подтвердил начальник ЦПК Юрий Лончаков.

Как отметили в центре, участвовать в наборе может любой желающий. Для этого необходимо отправить заявку до 15 декабря, передает Ura.Ru.