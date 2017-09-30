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Новости Сирии
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Украина
Порошенко строит мост в Киеве, используя российские конструкции
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    Порошенко строит мост в Киеве, используя российские конструкции

    18:47  30 Сентября 2017
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    Порошенко строит мост в Киеве, используя российские конструкции

    Киев, 30 сентября. Мост через Днепр, который строится в украинской столице при участии завода Петра Порошенко, возводится с использованием российских конструкций. Информацию об этом распространили украинские СМИ.

    По данным портала «Олигарх», проект предполагает строительство комбинированного перехода через реку Днепр и его рукав Десенку. Генеральным подрядчиком объекта выступает ООО «Эко-Строй-Трейд». Представители компании сообщили, что в возведении моста участвуют строительная компания «Адамант», «Мостострой», а также завод «Кузня на Рыбачьем», принадлежащий президенту Украины Петру Порошенко.

    Порошенко строит мост в Киеве, используя российские конструкции

    Согласно смете объекта, завод Порошенко в июне-июле получил от «Эко-Строй-Трейда» 150 миллионов гривен на приобретение материалов и конструкций, сообщает украинское издание Bihus. Из этих денег 17,4 млн гривен были отправлены в компанию «Мостострой» за изготовление металлоконструкций, еще 6,1 млн гривен получило ООО «Евромост». Интересно то, что большинство акций этой фирмы принадлежат российской компании «Воронежстальмост». Кроме того, акционерами данного предприятия выступают государственные структуры РФ, в частности министерство имущественных отношений и Российский фонд федерального имущества.

    Таким образом, завод президента Украины потратил миллионы гривен на приобретение мостовых конструкций у России. Получается, что погоня за собственной выгодой заставляет Порошенко «забыть» о политике, принципах и «разрыве связей» с РФ ради Европы, отмечают украинские СМИ.

    Автор: Алексей Громов
    #украина #порошенко #мост
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