Экс-депутат заявил о попытках националистов искоренить все русское в Одессе

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Одесса, 30 сентября. Бывший депутат горсовета Одессы Александр Васильев заявил о нарастающей напряженности в городе, украинские националисты, по его словам, пытаются устранить все, что связано с русскими корнями в Одессе, хотя, как подчеркнул политик, город является русским по своей сути.

Кроме того, Васильев сообщил о том, что провокаторы, пользуясь судебным процессом по делу о трагедии 2 мая 2014 года как поводом для организации беспорядков пикетируют административные здания и требуют ввести санкции против городских властей.

В качестве еще одного повода бывший депутат указал пожар в лагере «Виктория». Но все это, по его убеждению, «показуха». «Эти люди далеки от искренних переживаний за чьи-то жизни и цинично используют трагедию в своих целях», — заявил он в комментарии «Политэксперту». А цель у националистов, по его мнению, одна – добиться от мэра Геннадия Труханова выгодных для себя решений.

При этом он особо подчеркнул, что те, кто устраивает штурмы горадминистрации, а также чиновники, действующие в рамках политики Киева, возмущаются «просто потому, что у них такая психология». Именно поэтому, по его убеждению,Украины в Одессе быть не должно.