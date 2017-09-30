Сирия новости 30 сентября 12.30: «Джебхат ан-Нусра» несет потери в Идлибе, ИГ продолжает обстрел Саламии

В Избранное

Сирия, 30 сентября. ВКС РФ наносят урон «Джебхат ан-Нусре»1 в Идлибе, ИГ1 продолжает обстрел Саламии, ССА атаковала позиции САА в Эль-Кунейтре. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: наносят удары по позициям «Ан-Нусры» в Алеппо, Идлибе и Хаме, оказывают поддержку САА на востоке Хомса.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций боевиков в Алеппо, Даръа, Идлибе и Эль-Кунейтре.

«Исламское государство»: атакует позиции САА на востоке Хомса, активизировало боевые действия в Даръа, продолжает обстрел Саламии.

«Тахрир аш-Шам»: несет потери в Идлибе.

Сирийская свободная армия (ССА): ведет бои с ИГ в провинции Даръа, атаковала САА в Эль-Кунейтре.

Провинция Алеппо

На севере провинции Алеппо продолжается противостояние между Сирийской арабской армией (САА) и боевиками коалиции «Тахрир аш-Шам». Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщает на своем сайте, что артиллерия армии САР ведет обстрел позиций радикальных исламистов «Джебхат ан-Нусры» в районе населенных пунктов Хаян и Харитан.

Правительственные войска ведут борьбу с радикалами «Ан-Нусры» при поддержке ВКС РФ. Ранее сообщалось, что российская авиация нанесла ряд точечных ударов по зонам дислокации боевиков в районах поселений Анадан, Хрейтан, Кафр Хамра и Хан аль-Асаль.

Провинция Хомс

Террористы «Исламского государства»1, оставшиеся на территории восточной части провинции Хомс, продолжают предпринимать попытки контратак на позиции сирийской армии. Подконтрольное ИГ информагентство «Аль-Амак» сообщает, что отряды радикальных исламистов атакуют позиции Сирийской арабской армии (САА) неподалеку от Хамимы.

Ранее сообщалось, что нападкам со стороны боевиков «Исламского государства» подвергались расположения армии САР в районах Эс-Сухне и станции Т-3, однако местные СМИ пишут, что солдаты правительственных войск при поддержке ВКС РФ отбили атаки радикалов и отстояли свои позиции. Военные эксперты отмечают, что наступление ИГ на востоке Хомса является попыткой террористов отвлечь САА от освободительной операции в Дейр эз-Зоре.

Провинция Даръа

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) передает, что Сирийская арабская армия (САА) ведет обстрел позиций боевиков из тяжелой артиллерии. По данным правозащитной организации солдаты армии САР обстреливают зоны дислокации радикальных антиправительственных формирований в районе населенного пункта Аль-Ядуда.

Ранее сообщалось, что на юго-западе провинции Даръа активизировалось противостояние между боевиками группировки «Джейш Халид ибн Аль-Валид», подконтрольной ИГИЛ1, и Сирийской свободной армией (ССА).

Провинция Идлиб

В провинции Идлиб продолжается совместная операция сирийских войск и ВКС РФ по освобождению территорий региона от террористов «Джебхат ан-Нусры». Напомним, коалиция «Тахрир аш-Шам», во главе которой стоят боевики «Ан-Нусры», установила контроль над административным центром и рядом населенных пунктов провинции.

Один из местных активистов сообщает в своем Telegram-канале (@ammarjohmani), что Сирийская арабская армия (САА) ведет обстрел позиций радикальных исламистов в районе города Сукейк. Ранее ВКС РФ нанесли ряд ударов по зонам дислокации «Ан-Нусры» в регионе. В результате боевого вылета на юге Идлиба было ликвидировано, по меньшей мере, 32 боевика группировки «Джебхат Фатх Аш-Шам»1.

Провинция Хама

На севере провинции Хама Сирийская арабская армия (САА) при поддержке ВКС РФ продолжает противостоять радикальным боевикам. Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) пишет, что российская авиация наносит удары по позициям радикалов в окрестностях населенного пункта Аль-Латамина.

В это время на востоке региона террористы «Исламского государства» возобновили ракетный обстрел города Саламия. По последним данным под огнем радикальных исламистов пострадали трое мирных жителей населенного пункта.

Провинция Эль-Кунейтра

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщает на своем сайте, что армия Башара Асада ведет обстрел позиций радикальной коалиции«Тахрир аш-Шам» в районе населенного пункта Аль-Хамидия.

Ранее расположения Сирийской арабской армии (САА) в окрестностях поселений Таль аль-Ашар и Сарая ас-Сакри подверглись обстрелу со стороны Сирийской свободной армии (ССА). Кроме того, боевики антиправительственного формирования уничтожили склад боеприпасов сирийской армии недалеко от Таль аль-Ашар.

Ирак

Солдаты армии Ирака совместно с бойцами народного ополчения «Хашд аш-Шааби» продолжают зачистку от террористов «Исламского государства» окрестностей города Хавиджа. По информации военного Telegram-канала (@teamsmediawar_1) проправительственные войска освободили от радикальных исламистов несколько поселений в ближайших пригородах населенного пункта. Ранее сообщалось, что совместные силы иракской армии и отрядов ополчения установили контроль над населенными пунктами Аль-Абарат, Аль-Мустах, Хамуд аль-Халаф, Аль-Абалят, Намиля и Тувейрия к северо-западу от Хавиджи.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)