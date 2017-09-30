«Яндекс» запустит собственный сервис для просмотра фильмов

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Москва, 30 сентября. Российская интернет-компания «Яндекс» планирует запустить новый сервис для просмотра фильмов, сообщили источники, близкие к компании.

Предполагается, что новая платформа для просмотров фильмов онлайн будет создана при сотрудничестве «Яндекса» и «Кинопоиска». Как сообщают источники, пользоваться новым сервисом можно будет путем платной подписки. Запуск нового проекта запланирован на конец этого года.

На данный момент «Яндекс» ведет переговоры о покупке контента, а также экспериментирует с возможным форматом новой услуги, передает «Ньюинформ».

На данный момент у «Яндекса» есть онлайн-кинотеатр «Кинопоиск+» — агрегатор, который показывает фильмы других онлайн-кинотеатров.