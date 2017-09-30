Путин поздравил Рязань с 80-летием региона

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Рязань, 30 сентября. В Рязани 80-летие со дня образования региона отметили праздничным концертом, на котором зачитали поздравительную телеграмму от президента России.

В пятницу, 29 сентября, представители власти и общественных организаций региона собрались на праздничном концерте в филармонии города в честь 80-летия со дня образования Рязанской области.

Помимо выступлений творческих коллективов в программе торжественного мероприятия были поздравление от губернатора области Николая Любимова и награждение горожан за вклад в развитие региона памятными знаками.

Президент Росси и Владимир Путин поздравил рязанцев с праздников в телеграмме. Она была зачитана со сцены во время праздника.