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Четыре человека пострадали при стрельбе в Каталонии
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    Четыре человека пострадали при стрельбе в Каталонии

    11:38  30 Сентября 2017
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    Четыре человека пострадали при стрельбе в Каталонии

    Мадрид, 30 сентября. В результате стрельбы из пневматического ружья, заряженного шариками, в Испании пострадали четыре человека.

    Инцидент произошел в пятницу вечером у одного из потенциальных избирательных участков для референдума в Каталонии, сообщает ТАСС. Известно, что стрельба раздалась в населенном пункте Манльеу.

    Напомним, что референдум о выходе Каталонии из состава Испании назначен на воскресенье. Однако испанское правительство заверяет, что голосования не будет. Накануне сотрудники гражданской гвардии страны конфисковали около 2,5 млн бюллетеней для референдума о независимости автономии. 

    Автор: Алексей Громов
    #каталония #испания #референдум
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