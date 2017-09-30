Четыре человека пострадали при стрельбе в Каталонии

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Мадрид, 30 сентября. В результате стрельбы из пневматического ружья, заряженного шариками, в Испании пострадали четыре человека.

Инцидент произошел в пятницу вечером у одного из потенциальных избирательных участков для референдума в Каталонии, сообщает ТАСС. Известно, что стрельба раздалась в населенном пункте Манльеу.

Напомним, что референдум о выходе Каталонии из состава Испании назначен на воскресенье. Однако испанское правительство заверяет, что голосования не будет. Накануне сотрудники гражданской гвардии страны конфисковали около 2,5 млн бюллетеней для референдума о независимости автономии.