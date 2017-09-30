Ассанж объявил о начале первой мировой интернет-войны в Каталонии

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Лондон, 30 сентября. В Каталонии началась первая мировая интернет-война, заявил основатель скандального сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж на своей странице в Twitter.

Ассанж констатировал, что поводом для «первой мировой интернет-войны» стал референдум об отделении Каталонии от Испании. Основатель WikiLeaks пояснил, что местные жители и чиновники используют Сеть для организации политических действий, а испанские спецслужбы пытаются «атаковать и замораживать телекоммуникации».

The world's first internet war has begun, in Catalonia, as the people and government use it to organize an independence referendum on Sunday and Spanish intelligence attacks, freezing telecommunications links, occupying telecoms buildings, censors 100s of sites, protocols etc. — Julian Assange ???? (@JulianAssange) September 30, 2017

Он также считает, что происходящее в испанском регионе является крупнейшим на Западе конфликтом между людьми и властями с момента падения Берлинской стены. Однако Ассанж заметил, что в нынешней войне используются современные технологии — VPN, прокси-серверы, «зеркала», зашифрованные чаты, цензура в Сети, а также пропаганда с помощью ботов, передает «Телеканал 360».