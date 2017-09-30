Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск
Закрыть
Новороссия
Кобзон возглавил детскую музыкальную академию в ДНР
Сирия эксклюзив
Сирию спасли ВКС РФ: эксперт об успехах военный операции России в САР за два года
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Сирию спасли ВКС РФ: эксперт об успехах военный операции России в САР за два года

    12:52  30 Сентября 2017
    68

    Сирия оправдала создание ВКС РФ: чего удалось добиться за два года российской военной операции в САР — эксперт

    30 сентября 2015 года началась военная операция России в Сирии. Политолог, кандидат исторических наук, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов рассказал Федеральному агентству новостей (ФАН) о том, чего удалось добиться, благодаря российскому вмешательству в сирийский конфликт:

    «Два года назад Россия ввела группировку Воздушно-космических сил по просьбе законного сирийского правительства. На тот момент ситуация была критическая, наступление террористов запрещенной в России организации «Исламское государство»1, сирийского крыла «Аль-Каиды»1 (запрещено в РФ) — «Джебхат ан-Нусры»1 (запрещено в РФ) и других террористических структур угрожали целостности и самому существованию сирийского государства».

    Эксперт отметил, что в настоящий момент, благодаря, прежде всего, усилиям России, террористические организации практически разгромлены:

    «Остается лишь несколько очагов сопротивления на территории Сирии. Таким образом, первый и самый важный результат российского вмешательства состоит в том, что в военных действиях произошел коренной перелом. Значительная часть террористов была уничтожена и террористическая организация «Исламское государство» (запрещено в РФ) уже в ближайшем будущем потеряет полностью свои позиции в Сирии, что безусловно можно считать выдающимся достижением для сохранения сирийского государства, мира и безопасности на Ближнем Востоке и, в целом, устранения террористической угрозы в мире».

    Сирия оправдала создание ВКС РФ: чего удалось добиться за два года российской военной операции в САР — эксперт

    Воздушно-космические силы РФ были созданы незадолго до начала российской военной операции в Сирии, и, по мнению нашего собеседника, сирийский опыт продемонстрировал высокую эффективность нового рода войск:

    «Объединение родов войск и создание Воздушно-космических сил повысило степень сопряжения и эффективности военных операций».

    Другой не менее важный, по мнению нашего собеседника, результат состоит в том, что благодаря усилиям России начался реальный процесс мирного урегулирования:

    «Потому что то, что шло под названием «Женевская конференция» по инициативе Соединенных Штатов, конечно, процессом мирного урегулирования считать нельзя, потому что этот процесс шел без участия сирийского правительства, то есть легитимных властей, представляющих сирийский народ».

    Сирия оправдала создание ВКС РФ: чего удалось добиться за два года российской военной операции в САР — эксперт

    В настоящий момент мирный процесс, модерируемый Россией, с участием Ирана, Турция, а также большинства политических сил Сирии идет полным ходом:

    «Существует площадка в Астане, и реальным результатом мирного процесса стало создание четырех зон деэскалации, разведение вооруженных сил Сирийской Арабской Республики и оппозиции, а также установление режима прекращения огня при участии российской военной полиции и других посредников, которые препятствуют военным столкновениям. Фактически, это означает, что на большую часть территории Сирии пришел мир, и сирийский народ может вздохнуть спокойно и не думать, что завтра на этой территории будут происходить военные действия».

    Также благодаря российским усилиям, фактически, сложилась достаточно широкая группа стран, заинтересованная в скорейшем завершении военного противостояния в Сирии:

    «В эту группу можно отнести Иран, Турцию и других региональных игроков. Это чрезвычайно серьезное достижение России, которое стало возможным только благодаря военным усилиям».

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Никита Расторгуев
    #россия #сирия #иг #турция #вкс рф #игил #иран #джебхат ан-нусра #астана
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017 105547

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29642

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        43579

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        24301

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        9229
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Правительство планирует продлить заморозку накопительных пенсий в России

        Правительство планирует продлить заморозку накопительных пенсий в России

        13:05   30 Сентября 2017
        42
        Минобороны РФ опровергло заявления главы Генштаба ВСУ об учениях «Запад-2017»

        Минобороны РФ опровергло заявления главы Генштаба ВСУ об учениях «Запад-2017»

        12:39   30 Сентября 2017
        52
        Ассанж объявил о начале первой мировой интернет-войны в Каталонии

        Ассанж объявил о начале первой мировой интернет-войны в Каталонии

        11:21   30 Сентября 2017
        189
        Сирия после двух лет операции России в Сирии: 10 главных событий сирийского конфликта

        Сирия после двух лет операции России в Сирии: 10 главных событий сирийского конфликта

        8:00   30 Сентября 2017
        660