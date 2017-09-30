Сирию спасли ВКС РФ: эксперт об успехах военный операции России в САР за два года

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30 сентября 2015 года началась военная операция России в Сирии. Политолог, кандидат исторических наук, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов рассказал Федеральному агентству новостей (ФАН) о том, чего удалось добиться, благодаря российскому вмешательству в сирийский конфликт:

«Два года назад Россия ввела группировку Воздушно-космических сил по просьбе законного сирийского правительства. На тот момент ситуация была критическая, наступление террористов запрещенной в России организации «Исламское государство»1, сирийского крыла «Аль-Каиды»1 (запрещено в РФ) — «Джебхат ан-Нусры»1 (запрещено в РФ) и других террористических структур угрожали целостности и самому существованию сирийского государства».

Эксперт отметил, что в настоящий момент, благодаря, прежде всего, усилиям России, террористические организации практически разгромлены:

«Остается лишь несколько очагов сопротивления на территории Сирии. Таким образом, первый и самый важный результат российского вмешательства состоит в том, что в военных действиях произошел коренной перелом. Значительная часть террористов была уничтожена и террористическая организация «Исламское государство» (запрещено в РФ) уже в ближайшем будущем потеряет полностью свои позиции в Сирии, что безусловно можно считать выдающимся достижением для сохранения сирийского государства, мира и безопасности на Ближнем Востоке и, в целом, устранения террористической угрозы в мире».

Воздушно-космические силы РФ были созданы незадолго до начала российской военной операции в Сирии, и, по мнению нашего собеседника, сирийский опыт продемонстрировал высокую эффективность нового рода войск:

«Объединение родов войск и создание Воздушно-космических сил повысило степень сопряжения и эффективности военных операций».

Другой не менее важный, по мнению нашего собеседника, результат состоит в том, что благодаря усилиям России начался реальный процесс мирного урегулирования:

«Потому что то, что шло под названием «Женевская конференция» по инициативе Соединенных Штатов, конечно, процессом мирного урегулирования считать нельзя, потому что этот процесс шел без участия сирийского правительства, то есть легитимных властей, представляющих сирийский народ».

В настоящий момент мирный процесс, модерируемый Россией, с участием Ирана, Турция, а также большинства политических сил Сирии идет полным ходом:

«Существует площадка в Астане, и реальным результатом мирного процесса стало создание четырех зон деэскалации, разведение вооруженных сил Сирийской Арабской Республики и оппозиции, а также установление режима прекращения огня при участии российской военной полиции и других посредников, которые препятствуют военным столкновениям. Фактически, это означает, что на большую часть территории Сирии пришел мир, и сирийский народ может вздохнуть спокойно и не думать, что завтра на этой территории будут происходить военные действия».

Также благодаря российским усилиям, фактически, сложилась достаточно широкая группа стран, заинтересованная в скорейшем завершении военного противостояния в Сирии:

«В эту группу можно отнести Иран, Турцию и других региональных игроков. Это чрезвычайно серьезное достижение России, которое стало возможным только благодаря военным усилиям».

1 Организация запрещена на территории РФ.