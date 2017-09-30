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Более 4 тысяч пассажиров «ВИМ-Авиа» перевезены другими авиакомпаниями 29 сентября
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    Более 4 тысяч пассажиров «ВИМ-Авиа» перевезены другими авиакомпаниями 29 сентября

    11:19  30 Сентября 2017  /обновлено: 11:27  30 Сентября 2017
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    Более 4 тыс. пассажиров «ВИМ-Авиа» перевезены в пятницу
    Москва, 30 сентября. В пятницу было совершено 32 рейса для вывоза пассажиров «ВИМ-Авиа».

    Как рассказал министр транспорта РФ Максим Соколов на заседании оперативного штаба в субботу, за минувшие сутки авиакомпании перевезли 4 160 пассажиров «ВИМ-Авиа», более половины из них доставлены в Россию из Турции. 

    Всего за последние три дня до места назначения доставлены более восьми с половиной тысяч пассажиров проблемной авиакомпании. По данным главы Минтранса, за рубежом остается еще 28,5 тысяч пассажиров, в том числе восемь тысяч туристов в Турции. Людей планируется вывозить до 15 октября включительно.

    Соколов отметил, что помимо «ВИМ-Авиа», которая пока продолжает полеты, к решению проблемы подключились «Уральские авиалинии», Royal Flight , Azur Air, «ЮТэйр», а также греческий перевозчик Ellinair. Из Анталии пассажиров вывозит также специальный летный отряд «Россия».

    Автор: Юлия Кошкина
    #вим-авиа #авиаперевозки
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