Россия спасла Сирию, построив ей армию: круглый стол ФАН об итогах двух лет сирийской кампании

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Круглый стол ФАН, посвященный двухлетней кампании ВКС в Сирии

30 сентября 2017 года исполняется два года с начала российской контртеррористической операции в Сирии. За это время сирийская правительственная армия при поддержке ВКС РФ смогла полностью переломить ход боевых действий.

Два года назад правительство президента Башара Асада могло контролировать в лучшем случае 30% территории своего государства. К концу сентября 2017 года эта цифра выросла до почти 90% территории Сирии. Боевики «Исламского государства»1 еще продолжают сопротивляться, но победа над ними на территории Сирии, по общему мнению, уже не за горами.

Весьма специфический «инструмент»

Сирийская кампания ВКС РФ — это, безусловно, этапная веха в истории России, международной политике, а также в развитии военного искусства. И в качестве таковой она способна предоставить обширный и крайне познавательный материал для аналитики.

С целью освещения отдельных моментов боевых действий в Сирии за истекший двухлетний период, а также подведения определенных итогов кампании Федеральное агентство новостей провело круглый стол, в работе которого приняли участие такие компетентные специалисты, как:

— Виктор Иванович Мураховский, полковник в запасе, главный редактор журнала «Арсенал Отечества»;

— Алексей Петрович Леонков, военный эксперт, один из руководителей журнала «Арсенал Отечества»;

— Прохор Юрьевич Тебин, кандидат политических наук, эксперт Российского совета по международным делам;

— Андрей Викторович Манойло, профессор МГУ им. Ломоносова, доктор политических наук.

Два года многим непрофессионалам кажутся неоправданно долгим сроком для того, чтобы одержать победу над террористами в Сирии. Но чтобы достигнуть успеха в этом направлении, Дамаску и Москве нужен был соответствующий «инструмент» — сухопутные войска сирийской правительственной армии. Увы, но качественные показатели данного «инструмента» поставленной перед армией Асада задаче, мягко говоря, не совсем соответствовали…

Виктор Мураховский охарактеризовал положение дел так: «Это весьма специфический «инструмент». Это не ротные или батальонные тактические группы Российской армии. Сирийцам до них — как до луны пешком».

Секрет успеха — военные советники

В ходе круглого стола, освещая ведение боевых действий сирийской правительственной армией с применением оружия и боевой техники советского/российского образца, Виктор Мураховский отметил следующее.

В условиях полномасштабной гражданской войны очень большое значение имеет мотивация противоборствующих сторон и профессиональная выучка военных формирований разного уровня. При низкой мотивации и недостаточной профессиональной выучке личный состав не может в полной мере использовать имеющееся у него вооружение и боевую технику.

Наглядно с этим нюансом можно познакомиться на примере весьма многочисленных на момент начала войны в Сирии бронетанковых частей сирийской правительственной армии. По мере развития конфликта они понесли большие потери и достаточно быстро превратились в разрозненные формирования.

«За время военных действий в Сирии не отмечено организованных действий бронетанковых формирований сирийской армии уровня роты и, тем более, батальона», — подчеркнул Виктор Мураховский.

Также практически не отмечено применение танков в составе ротных или батальонных тактических групп. Сирийцы использовали танки преимущественно в качестве подвижных или неподвижных огневых средств, осуществляющих непосредственное огневое поражение в пределах дальности прямой видимости. Отмечалось слабое взаимодействие сирийских танков с пехотой, что приводило к неоправданным потерям среди первых.

Свою лепту в снижение боевых возможностей сирийцев вносил и недостаток обычных боеприпасов для танковых, самоходных и буксируемых орудий, который удалось компенсировать лишь за счет российских поставок.

Танки, артиллерия, инженерное обеспечение… Везде сирийская правительственная армия сталкивалась с серьезными проблемами. Пожалуй, единственным, с применением чего сирийцы не испытывали особых проблем, был автомат Калашникова.

Отметив роль в сирийских событиях отечественного вооружения, Мураховский призвал не переоценивать опыт использования в Сирии советской/российской военной техники: «Опыт использования систем вооружения сухопутных войск надо оценивать в условиях конфликта в Сирии достаточно критически. Противник не обладал комплексом таких высокотехнологичных систем вооружения, как ВВС, ПВО, РЭБ и т.п., которые существенно влияют на способы и формы боевых действий».

Виктор Иванович не согласился с мнением, что главным фактором, позволившим войскам Асада развернуть эффективные наступательные действия, стали массированные поставки российского вооружения и военной техники. По мнению главного редактора журнала «Арсенал Отечества», куда большую роль в переломе ситуации сыграли созданные при генеральном штабе сирийской армии, а также на важнейших операционных направлениях и операционных районах оперативные группы российских военных советников.

«Скажем честно — именно на них ложилась организация боевых действий. Вкупе с тем, что мы начали индивидуальную подготовку специалистов сирийской армии по ключевым военным специальностям, это и сыграло в итоге свою заметную роль», — уточнил Виктор Мураховский.

В небесах и на море

Алексей Леонков, анализируя деятельность развернутой в Сирии группировки российских ВКС, сообщил, что за два года российская военная авиация совершила в сирийском небе более 30 тысяч боевых вылетов, а также нанесла 90 тысяч ударов по объектам террористов.

Военный эксперт отметил, что с осени 2015 года группировка ВКС насчитывала в среднем 50–60 бортов, базирующихся на авиабазе «Хмеймим». В 2015 году основными целями российской военной авиации являлись объекты нефтяного бизнеса ИГ1. В 2016 году, после определенного переформирования состава группировки ВКС, российская авиация сконцентрировала свои удары на военной инфраструктуре террористических группировок ИГ1 и «Джебхат ан-Нусра»1.

Вследствие мощных ударов российской авиации террористы были вынуждены изменить свою тактику, перейдя к действиям немногочисленными разрозненными группами. В ответ Россия усилила свою группировку в Сирии ударными вертолетами. Для наращивания возможностей группировки ВКС по разведке, целеуказанию и объективному контролю за поражением целей количество БПЛА в составе группировки было увеличено до 70. В 2017 году приоритетной целью ударных бортов ВКС стало уничтожение ключевых укрепрайонов боевиков.

«Опыт практического бомбометания и пусков ракет, опыт обнаружения и поражения объектов, конечно, был ценным», — отметил Алексей Петрович, комментируя боевую деятельность российских ВКС в Сирии.

Перечисляя потери, понесенные в ходе сирийской кампании российскими ВКС, Леонков упомянул среди них и пять БПЛА. Военный эксперт отметил существенный вклад ВКС в успех контртеррористической операции, а также подчеркнул, что при отсутствии столь масштабной воздушной поддержки боевые действия против ИГ и «Ан-Нусры» на сирийском ТВД «не имели бы такого ошеломительного успеха».

Свое выступление, посвященное результатам деятельности ВМФ России в рамках сирийской кампании, Прохор Тебин начал с того, что отметил следующий показательный момент. Российский флот участвует в сирийской кампании намного дольше, чем воздушная и наземная компоненты развернутой в Сирии группировки ВКС. Если за стартовую точку принять начало функционирования между российскими портами и Тартусом «сирийского экспресса», то получается, что на данный момент ВМФ РФ «в деле» уже пять лет.

Условно действия флота в интересах операции ВКС РФ в Сирии можно разделить на три составляющие: «сирийский экспресс»; обеспечение присутствия корабельного соединения в восточном Средиземноморье с целью прикрытия с морского направления действий ВКС; проецирование силы.

Касаясь вопроса переброски грузов военного назначения в Сирию, осуществлявшейся в первую очередь с привлечением больших десантных кораблей, Прохор Тебин, с одной стороны, отметил высокую боеспособность, продемонстрированную этими кораблями и их экипажами, а с другой, напомнив про большой возраст БДК, подчеркнул, что перевозки шли на пределе возможностей людей и техники.

Вывод: России следует задуматься об увеличении имеющегося парка БДК, тем более что в ближайшем будущем можно ожидать получения от промышленности лишь двух новых кораблей этого класса, а заложенные для российского ВМФ универсальные десантные вертолетоносцы типа «Мистраль» достались в итоге Египту.

В то же время на примере Каспийской флотилии, пополненной накануне сирийских событий кораблями-носителями ракетного комплекса «Калибр», Прохор Юрьевич показал дальновидность российского военного руководства.

Кризис уйдет, взаимодействие останется

В ходе разговора о политических итогах и перспективах операции российских ВКС в Сирии Андрей Манойло отметил первый и самый наглядный результат, достигнутый Россией за 2015–17 годы. Несмотря на все старания явных и неявных противников текущего лидера САР, во главе Сирии остался легитимно избранный президент Башар Асад. Таким образом, Россия смогла укрепить незыблемость международной безопасности и международного права в части того, что легитимные режимы никто извне не имеет право смещать.

Несомненным достижением российской стороны следует считать также то, что в Сирии удалось остановить и обратить вспять экспансию таких международных террористических организаций, как ИГ и «Ан-Нусра».

Наконец, по мнению Манойло, Россия за последние два года смогла качественно укрепить свой международный авторитет и авторитет своих Вооруженных сил. Мало того, участие в контртеррористических действиях находящихся по отношению друг к другу в состоянии неприкрытой конфронтации России и США способствует… сближению Москвы и Вашингтона.

«Испытывая проблемы с выстраиванием диалога на самом верхнем уровне, на более низких этажах — на уровнях представителей военных ведомств, министров иностранных дел и т. д., — Россия и США в связи с событиями в Сирии вынуждены контактировать чуть ли не ежедневно. Такого не было никогда!.. Кризис, в котором находятся сейчас российско-американские отношения, рано или поздно уйдет. А вот механизмы и институты взаимодействия, которые сейчас выработаны и функционируют, останутся», — пояснил профессор МГУ.

Полная видеозапись круглого стола и стенограмма выступления экспертов будет выложена на сайте РИА ФАН позже.

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1 Организация запрещена на территории РФ.