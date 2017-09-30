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Стало известно, кто из губернаторов будет отправлен в отставку до 10 октября
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    Стало известно, кто из губернаторов будет отправлен в отставку до 10 октября

    11:48  30 Сентября 2017  /обновлено: 11:58  30 Сентября 2017
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    Стало известно, кто из губернаторов будет отправлен в отставку до 10 октября

    Москва, 30 сентября. В ходе серии досрочных отставок до 10 октября будут заменены от восьми до 11 глав регионов.

    Уже принято решение о досрочной отставке губернатора Омской области Виктора Назарова, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в администрации президента.

    Такое решение вызвано необходимостью «изменений для повышения управляемости в регионе». Имена возможных кандидатов на место Назарова источник назвать не смог. Очередные выборы губернаторы должны были пройти в 2020 году.

    Волна отставок глав регионов завершится к 10 октября, а всего их будет от восьми до одиннадцати с учетом уже объявленных, рассказал источник агентства.

    Также источник рассказал о главных критериях эффективности работы глав регионов.

    «Это четыре базовых критерия: состояние социальной сферы и социального самочувствия жителей региона; состояние и динамика развития финансово-экономической сферы; электоральные показатели — рейтинг губернатора; отсутствие межэлитных конфликтов», — сказал он.

    Напомним, на этой неделе уже покинули свои посты главы Самарской и Нижегородской областей, Ненецкого автономного округа, Красноярского края. Уже написал заявление об уходе, но пока не получил подтверждения от Кремля и глава Дагестана Рамазан Абдулатипов. В числе возможных кандидатов на его пост источник назвал первого заместителя Росгвардии Сергея Меликова и возглавлявшего республику с 2010 по 2013 годы Магомедсалама Магомедова.

    Автор: Юлия Кошкина
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