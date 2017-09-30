Полиция Германии задержала подозреваемого в шантаже и отравлении товаров в магазинах

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Берлин, 30 сентября. Полицейские немецкого города Констанца задержали мужчину, который подозревается в шантаже. Злоумышленник угрожал, что отравит продукты в магазинах по всей Германии, если ему не выплатят 10 млн евро.

16 сентября мужчина отправил письма с угрозами в сетевые магазины Aldi, Rossmann, Lidl, DM, Müller, Edeka, Norma и Rewe. Преступник сообщил, что уже оставил в супермаркетах пять банок детского питания. Он сделал это для того, чтобы подтвердить серьезность своих намерений. Отравленные банки были обнаружены и изъяты из продажи, сообщает газета Bild.

Полиция начала расследование инцидента. Подозреваемый был зафиксирован камерой наблюдения на одном из местных рынков.

Jagd nach Gift-Erpresser | Polizei überprüft ersten Verdächtigen - BILD https://t.co/K2UpAApFPD Deutschland aktuelle #schlagzeilen — Zeitungamade Angela (@zeitungamade) September 30, 2017

Стражи порядка задержали мужчину в многоквартирном доме, где проживают около 4,8 тысячи человек. Подозреваемого в настоящее время допрашивают. Расследование еще не завершено.