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Полиция Германии задержала подозреваемого в шантаже и отравлении товаров в магазинах
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    Полиция Германии задержала подозреваемого в шантаже и отравлении товаров в магазинах

    11:03  30 Сентября 2017
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    Полицейские Германии задержали шантажиста-отравителя

    Берлин, 30 сентября. Полицейские немецкого города Констанца задержали мужчину, который подозревается в шантаже. Злоумышленник угрожал, что отравит продукты в магазинах по всей Германии, если ему не выплатят 10 млн евро.

    16 сентября мужчина отправил письма с угрозами в сетевые магазины Aldi, Rossmann, Lidl, DM, Müller, Edeka, Norma и Rewe. Преступник сообщил, что уже оставил в супермаркетах пять банок детского питания. Он сделал это для того, чтобы подтвердить серьезность своих намерений. Отравленные банки были обнаружены и изъяты из продажи, сообщает газета Bild.

    Полиция начала расследование инцидента. Подозреваемый был зафиксирован камерой наблюдения на одном из местных рынков.

    Стражи порядка задержали мужчину в многоквартирном доме, где проживают около 4,8 тысячи человек. Подозреваемого в настоящее время допрашивают. Расследование еще не завершено. 

    Автор: Алексей Громов
    #германия #полиция #шантаж
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