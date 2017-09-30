Вице-президент «Баварии» выстрелил в себя из ружья

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Берлин, 30 сентября. Вице-президент мюнхенского ФК «Бавария» Ян-Кристиан Дрезен прострелил себе руку из ружья. ЧП произошло во время охоты в Австрии.

По данным портала Goal.com, Дрезен случайно уронил ружье и оно выстрелило. В результате у 50-летнего специалиста повреждены несколько пальцев, более того, существует угроза, что некоторые из них придется ампутировать. Сейчас состояние функционера оценивают как стабильное, уточняет RT.

Напомним, 28 сентября руководство клуба уволил главного тренера Карло Анчелотти после поражения "Баварии"с «Пари Сен-Жермен» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов со счетом 0:3. В группе В они занимают второе место, набрав три очка.