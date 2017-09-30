Вот вам Тиллерсон, с него и спрашивайте: став «главным по санкциям», глава Госдепа попал под удар

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Президент США Дональд Трамп назначил государственного секретаря Рекса Тиллерсона ответственным за санкции против России, Ирана и КНДР. Назначив главу Госдепа куратором антироссийских санкций, Трамп подставил его под удар Конгресса США, считает американист Юрий Рогулев.

Вместе с начальником национальной разведки и главой Минфина Тиллерсон будет курировать исполнение большинства антироссийских санкций — как введенных по время правления Барака Обамы, так и принятых недавно Конгрессом США. Меморандум, в котором Трамп делегирует свои полномочия по контролю за санкциями Тиллерсону, уже опубликован на сайте американского министерства финансов.

Директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта (МГУ), американист Юрий Рогулев выделяет в случившемся два аспекта. Первый из них лежит на поверхности: Трамп официально делает Тиллерсона ответственным за санкции просто потому, что тот и так уже давно де-факто за них отвечает.

«Произошло то, что должно было произойти еще давно. Санкции в США всегда рассматривались как инструмент внешней политики. За внешнюю политику страны традиционно отвечает исполнительная власть. Внутри системы исполнительной власти санкции преимущественно отданы на откуп Государственному департаменту США. Именно это ведомство занимается разработкой и осуществлением санкционных мер. Только естественно, что рано или поздно формальная ответственность за исполнение санкций также будет передана в Госдеп», — заявил Рогулев в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

С другой стороны, не следует думать, что последний меморандум Трампа — лишь чисто формальный документ. Все случившееся также является следствием внутриполитической борьбы, которую мы наблюдали в США на протяжении последних нескольких месяцев, считает эксперт.

«Все это также определенная уловка. Трамп пытается «отодвинуть» санкции от себя. Не будем забывать, что в историю с санкциями, направленными против России и ряда других государств, недавно вмешался Конгресс США. Он сделал антироссийские санкции законом. У президента США после этого были связаны руки. Трампу стало невыгодно брать на себя инициативу в реализации санкционных законопроектов. Вот он и передает ответственность за санкции в руки Тиллерсона — или, вернее будет сказать, делает вид, что передает эту ответственность», — поясняет американист.

Конечно, в реальности без одобрения президента Тиллерсон не будет делать ничего, продолжает Рогулев. Но если у Конгресса в будущем возникнут какие-то вопросы относительно того, как санкции выполняются, его внимание можно будет переключить на Тиллерсона.