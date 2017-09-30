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РФ и Турция зафиксировали нарушения в провинциях Алеппо, Дамаск, Хама, Хомс и Латакия
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    РФ и Турция зафиксировали нарушения в провинциях Алеппо, Дамаск, Хама, Хомс и Латакия

    10:44  30 Сентября 2017
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    РФ и Турция зафиксировали нарушения в провинциях Алеппо, Дамаск, Хама, Хомс и Латакия

    Москва, 30 сентября. Российские и турецкие наблюдатели зафиксировали по девять случаев нарушениях режима прекращения боевых действий в Сирии за последние сутки.

    Российские представители совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с нарушением перемирия доложили о девяти фактах стрельбы в провинциях Алеппо, Хомс , Дераа, Латакия, сообщается пресс-служба Минобороны РФ со ссылкой на доклад Центра по примирению враждующих сторон в Сирии. Турецкие коллеги отметили нарушения в Алеппо, Хаме, Дамаске.

    За прошедшие сутки число новых соглашений о присоединении населенных пунктов к режиму перемирия не увеличилось, добавили в Минобороны.

    Напомним, ранее сегодня сообщалось о том, что правительственные войска зачищают от ИГ1 окрестности трассы Пальмира — Дейр-эз-Зор.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Юлия Кошкина
    #сирия #перемирие
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