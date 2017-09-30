ДНР: ВСУ обстреляли 15 населенных пунктов

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Донецк, 30 сентября. Украинские силовики обстреляли 15 населенных пунктов Донецкой народной республики за последние сутки, сообщили в оперативном командовании ДНР.

По данным военного ведомства ДНР, ВСУ 40 раз за сутки нарушили режим прекращения огня. Под обстрел украинских войск попали 15 населенных пунктов республики.

«Применялись: танки, минометы, БТР и БМП, гранатометы и стрелковое оружие», — уточнили в оперативном командовании.

Информация о возможных разрушениях и пострадавших во время обстрелов киевских силовиков на данный момент уточняется.

Ранее сообщалось, что украинские силовики за сутки девять раз обстреляли территорию ЛНР.