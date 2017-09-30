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Путину хотят предложить протестировать новый фотоаппарат «Зенит»
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    Путину хотят предложить протестировать новый фотоаппарат «Зенит»

    10:17  30 Сентября 2017
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    Путину хотят предложить протестировать новый фотоаппарат «Зенит»

    Санкт-Петербург, 30 сентября. Стоит предложить протестировать советский фотоаппарат «Зенит», который вернется на рынок в 2018 году, президенту России Владимиру Путину, сообщил фотограф и эксперт в области продаж оптики и фотокамер Константин Хромов.

    Хромов считает, что обновленный «Зенит» будет пользоваться популярностью в современном мире только при хорошем маркетинге. В качестве примера он привел Hasselblad. Эксперт пояснил, что ими пользуются «крутые» фотографы, и любители хотят быть похожими на них.

    «Нужна реклама, — цитирует Хромова РИА Новости. — Может быть, пусть президенту Владимиру Путину предложат протестировать  — это отличный ход».

    Путину хотят предложить протестировать новый фотоаппарат «Зенит»

    Ранее стало известно, что Красногорский завод имени Зверева планирует начать производство цифрового фотоаппарата «Зенит», сохранив его уникальные особенности. 

    Автор: Катерина Тимошенская
    #путин #зенит #фотоаппарат
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