Путину хотят предложить протестировать новый фотоаппарат «Зенит»

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Санкт-Петербург, 30 сентября. Стоит предложить протестировать советский фотоаппарат «Зенит», который вернется на рынок в 2018 году, президенту России Владимиру Путину, сообщил фотограф и эксперт в области продаж оптики и фотокамер Константин Хромов.

Хромов считает, что обновленный «Зенит» будет пользоваться популярностью в современном мире только при хорошем маркетинге. В качестве примера он привел Hasselblad. Эксперт пояснил, что ими пользуются «крутые» фотографы, и любители хотят быть похожими на них.

«Нужна реклама, — цитирует Хромова РИА Новости. — Может быть, пусть президенту Владимиру Путину предложат протестировать — это отличный ход».

Ранее стало известно, что Красногорский завод имени Зверева планирует начать производство цифрового фотоаппарата «Зенит», сохранив его уникальные особенности.