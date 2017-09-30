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Россия экспортирует в Сирию 1,7 млн тонн пшеницы до конца года
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    Россия экспортирует в Сирию 1,7 млн тонн пшеницы до конца года

    10:27  30 Сентября 2017  /обновлено: 10:28  30 Сентября 2017
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    Россия экспортирует в Сирию 1,7 млн тонн пшеницы до конца года

    Дамаск, 30 сентября. Россия и Сирия подписали контракт на поставку Дамаску трех миллионов тонн пшеницы за три года, сообщил министр внутренней торговли и защиты прав потребителей Сирии Абдаллу аль-Гарби.

    «На данный момент мы подписали трехлетний контракт и пытаемся обеспечить для него финансирование с российской стороны», — констатировал сирийский министр.

    Россия экспортирует в Сирию 1,7 млн тонн пшеницы до конца года

    По словам аль-Гарби, согласно документу, Россия поставит Сирии три миллиона тонн пшеницы. Уже до конца этого года объем экспорта составит 1,7 миллиона тонн.

    Автор: Катерина Тимошенская
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