Россия экспортирует в Сирию 1,7 млн тонн пшеницы до конца года
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Дамаск, 30 сентября. Россия и Сирия подписали контракт на поставку Дамаску трех миллионов тонн пшеницы за три года, сообщил министр внутренней торговли и защиты прав потребителей Сирии Абдаллу аль-Гарби.
«На данный момент мы подписали трехлетний контракт и пытаемся обеспечить для него финансирование с российской стороны», — констатировал сирийский министр.
По словам аль-Гарби, согласно документу, Россия поставит Сирии три миллиона тонн пшеницы. Уже до конца этого года объем экспорта составит 1,7 миллиона тонн.