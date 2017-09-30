Сирия по итогам двухлетней операции России: какие задачи решили ВКС РФ — эксперты

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Ровно два года назад Россия по просьбе законного правительства САР активно включилась в урегулирование сирийского конфликта и начала свою военную операцию в Сирии. Ни для кого не секрет, что ключевую роль в ней сыграли ВКС РФ. Доктор военных наук, председатель Союза геополитиков РАРАН Константин Сивков рассказал Федеральному агентству новостей (ФАН) о том, какие задачи удалось решить с помощью российской авиации.

По словам эксперта, Воздушно-космические силы Российской Федерации в Сирии, прежде всего, успешно решили задачу подавления и дезорганизации действий военизированных отрядов «Исламского государства»1 (запрещено в РФ), а также разрушения его материально-технической базы и уничтожения части боевиков:

«В целом, боевая эффективность ВКС РФ — высокая. Боевикам были нанесены значительные потери. По открытым данным, действиями российских ВКС уничтожено до 30 тысяч боевиков. Вклад только России в уничтожение системы инфраструктуры можно оценить не менее чем в 40-50 процентов, и не менее 60-70 процентов от совместных усилий ВКС РФ и сирийских ВВС. Это очень серьезный вклад».

Кроме этого, как отметил эксперт, своим присутствием российские ВКС предотвратили возможность военной агрессии против Сирии со стороны Турции и международной коалиции Соединенных Штатов Америки:

«То есть, таким образом, была обеспечена возможность сохранения законного правительства Сирии у власти. Российские ВКС решают задачу реального уничтожения боевиков «Исламского государства» (запрещено в РФ), а международная коалиция, возглавляемая Соединенными Штатами Америки, и их союзники решали задачу взятия под контроль «Исламского государства» (запрещено в РФ) путем уничтожения отдельных командиров, неподконтрольных им, для того, чтобы создать условия приведения к власти тех полевых командиров, которые были подконтрольны США».

Эксперт обратил внимание, что эффективность действий авиации международной коалиции значительно ниже российской, хотя по численности она более, чем трехкратно превосходит группировку ВКС РФ в Сирии.

Военный эксперт, главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей (ФАН) отметил, что, подводя итоги двухлетней операции России в Сирии, стоит говорить не только о ВКС РФ:

«Хотя они, конечно, как ударное средство играли ключевую роль, я бы вообще говорил о Вооруженных силах Российской Федерации. Надо понимать, что Россия участвует в разгроме формирований террористических исламистских группировок на территории Сирии не только силами ВКС, но и оказывает значительную помощь в восстановлении боеспособности сирийской правительственной армии и ее союзников в борьбе с ИГИЛ1 (запрещено в РФ)».

В том числе, с участием оперативных групп российских военных советников на важнейших операционных направлениях в Сирии и при сирийском генеральном штабе.

«Также большую роль играют российские Силы специальных операций, обеспечивающие разведку и целеуказание важнейших объектов террористов на территории Сирии. Большую роль играют подразделения военной полиции, а также российские инженерно-саперные части, которые неоднократно обеспечивали разминирование освобожденных от террористов территорий, городов, населенных пунктов».

По словам эксперта, не стоит забывать, что и российский Военно-морской флот активно участвует в ударах по формированиям ИГИЛ (запрещено в РФ), прежде всего, конечно, своими высокоточными ракетами большой дальности:

«Я имею ввиду, ракеты системы «Калибр», которые применялись и с надводных кораблей и с подводных лодок. Также поработала по объектам террористов на территории Сирии и палубная авиация ВМФ РФ. Задействована в этой операции была и дальняя авиация, в том числе, и относящаяся к классу стратегических ядерных сил, но применявшая крылатые ракеты воздушного базирования в обычном снаряжении. Можно отметить, что, так или иначе, в военной операции России в Сирии были задействованы практически все рода войск, за исключением, разве что ракетных войск стратегического назначения».

1 Организация запрещена на территории РФ.